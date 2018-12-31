ТОП-10 политических событий, ознаменовавших 2018 год

Несмотря на то, что в 2018 году не было выборов, он был ознаменован рядом важных политических событий. О наиболее важных из них речь пойдет в представленном ниже условном рейтинге.

1). Досрочные выборы столичного примара

Досрочные выборы столичного примара состоялись в мае (первый тур) и июне (второй тур) после того, как экс-примар Кишинэу Дорин Киртоакэ подал в отставку со своей должности. Победителем на выборах стал лидер партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, но его мандат не был признан, потому что он допустил нарушения, касающиеся агитации в день выборов.

2). Прекращение финансирования Молдовы Европейским союзом

На фоне напряжения в отношениях между Кишинэу и Брюсселем, а особенно после игнорирования мнения европейцев об изменении избирательной системы и после непризнания выборов столичного примара, ЕС решил приостановить на неопределенный срок предоставление финансовой помощи Молдове. Это решение стало громом средь ясного неба, хотя очень многие прогнозировали такой ход событий.

3). Создание блока «ACUM»

После продолжительных обсуждений и переговоров, партии «Платформа «Достоинство и Правда» и «Действие и Солидарность» объявили о создании избирательного блока «ACUM». Этому объявлению предшествовал ряд акций, организованных Движением национального сопротивления «ACUM». К концу года, этот блок был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией.

4). Протесты правых проевропейских сил

В 2018 году проевропейские правые силы провели ряд акций протеста, которые особенно усилились после непризнания результатов выборов столичного примара. Кульминация протестного движения была отмечена в конце лета, а потом оно пошло на спад. Тем не менее, посредством этих акций, правым силам удалось удерживать власть в состоянии некоторого напряжения.

5). Протесты социалистов

Протесты социалистов ознаменовали собой вторую половину 2018 года, особенно сентябрь, октябрь и ноябрь. Эти протесты «против проевропейской власти, правящей последние девять лет» оказали существенное влияние на общественную жизнь страны, тем более, что в рамках этих акций социалисты выдвинули своих кандидатов по одномандатным округам.

6). Кадровые перестановки в правительстве

2018 год начался с кадровых перестановок в правительстве, в рамках которых были заменены около половины членов кабинета министров. Вторая волна кадровых перестановок в правительстве пришлась на сентябрь, когда были заменены министры здравоохранения, труда и социальной защиты и сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Власти утверждают, что эти перестановки были успешными, и повысили эффективность деятельности исполнительного органа.

7). Отстранения от должности президента Игоря Додона

Из-за отказа главы государства промульгировать ряд законов, принятых парламентским большинством, Игорь Додон неоднократно был отстранен от своей должности. К концу года, количество этих отстранений достигло пяти. Это усугубило политическую борьбу между правительством и институтом президента.

8). Досрочные выборы примара в Бэлць

Досрочные выборы генерального примара в Бэлць прошли параллельно с выборами столичного примара. Эти выборы состоялись после того как бывший примар северной столицы Ренато Усатый подал в отставку. Но, в отличие от Кишинэу, в Бэлць на выборах в первом же туре одержал победу представитель «Нашей Партии» Николай Григоришин. Эта победа укрепила позиции «Нашей Партии» в Бэлць.

9). Налоговая амнистия

Налоговая амнистия, расхваленная властью и раскритикованная оппозицией и партнерами по развитию, стала одним из самых обсуждаемых событий 2018 года. О последствиях этой амнистии пока говорить рано, ведь скорее всего, они проявятся лишь в 2019 году.

10). Социальные проекты власти

В 2018 году власти дали старт ряду социальных проектов, как например «Хорошие дороги для Молдовы», «Кишинэу Арена», «Доктор для тебя», «Новая жизнь», а также повысили зарплаты и пенсии, сократили ряд налогов и пр. Они заявляют, что эти проекты являются свидетельством развития экономики, и того, что дела в стране идут в правильном направлении, в то время как оппозиция обвиняет власть в предвыборных интересах и популистских действиях.