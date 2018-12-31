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Путин поздравил Додона, но не стал поздравлять с Новым годом президентов Украины и Грузии
31.12.2018

Среди адресатов президента России Владимира Путина, который поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством, не оказалось президентом Украины Петра Порошенко и Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает портал Взгляд.

Поздравления мировым лидерам опубликованы на сайте Кремля.

Также среди адресатов поздравительных телеграмм не оказалось лидеров Польши, прибалтийских республик, КНДР.

В поздравительных телеграммах Путин сообщил, чего ожидает от отношений с каждой из стран в наступающем году.

Поздравляя Президента Республики Молдова Игоря Додона, Президент России выразил надежду на то, что традиции дружбы и духовной близости, связывающие народы двух стран, будут и впредь служить основой для развития конструктивного сотрудничества между Россией и Молдавией, а также партнёрского взаимодействия на пространстве СНГ.


 
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