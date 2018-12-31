Тогда и сейчас: Новый год в Кишиневе (ВИДЕО - Мой город детства Кишинев)

Как бы не менялся Кишинев, он навсегда останется лучшим городом в мире, потому что это город нашего действительно счастливого детства.

Сейчас принято ругать СССР, рассказывать страшилки о КГБ и репрессиях, но в нашем детстве, выпавшем на 60-70-е, всего этого не было. В нашем детстве были новогодние елки с подарками, пригласительные на которые родителям давали на работе, и каток, под который заливали малое поле стадиона СДЮШОРе (школы футбола) на улице Димо.

Там можно было взять коньки напрокат, а вечером поле освещали прожектора, играла музыка. Причем подобные катки заливали практически на каждом школьном стадионе.

А еще в нашем детстве были компании друзей во дворе, с которыми было замечательно строить снежную крепость и кататься на санках с ледяных горок. Кстати, одна из самых крутых горок находилась за памятником участникам битвы при Шипке напротив одноименного кинотеатра.

А в выходные мы с родителями ходили на городскую елку, которую тогда устанавливали на площади перед Кафедральным собором. Практически у всех старожилов Кишинева имеются в семейных альбомах подобные новогодние фотоснимки.

Нынешнему молодому поколению, черпающему информацию из «Истории румын», сложно поверить, что тогда, в Советском Союзе, мы учились и лечились абсолютно бесплатно, также бесплатно посещали различные кружки и спортивные секции. И квартиры наши родители тоже получали бесплатно – в порядке очереди на работе, не опасаясь просрочить выплаты по ипотеке.

Тогда 60-70-х Кишинев стремительно строился. В магазинах было множество вкусных молдавских продуктов, в домах горожан стояла молдавская мебель, молдавские холодильники и стиральные машины, а жители республики в своем большинстве носили молдавскую одежду и обувь, причем очень приличного качества. Стоит заметить, что молдавская продукция пользовалась огромным спросом на всем пространстве СССР.

А еще были вкусные школьные обеды по 25 копеек, билеты в кино по 10 копеек, новогодние подарки от профсоюза с шоколадными конфетами и мандаринками. И наши школьные учителя совершенно бесплатно задерживались после уроков, чтобы подтянуть по своим предметам отстающих.

Может, поэтому представители нашего поколения с таким скепсисом относятся, к так называемым, европейским перспективам и сомнительным ценностям, о которых с придыханием рассказывают различного рода евроинтеграторы. Мы привыкли гордиться своей республикой, поэтому сейчас нестерпимо больно наблюдать, как ее распродают по частям те, кто не являются и не считают себя молдаванами, кто всеми силами старается опорочить нашу юность и лишить нас Родины.

И сейчас, в канун Нового года, хочется пожелать себе и всем жителям Молдовы, здоровья, благополучия и чтобы те, кто будет находиться у власти, думали не о своих амбициях и наполнении собственных карманов, а о благе людей, которые доверят им свое будущее.

Давайте вернемся на несколько минут на улицы города нашего детства под замечательную музыку уроженца Кишинева Владимира Киркина.