Бой без правил – на предстоящих выборах Цуцу и Нэстасе будут сражаться друг с другом в округе номер 33

Намечается интересная электоральная дуэль.

Представитель демократов Константин Цуцу схлестнётся в предстоящих парламентских выборах в прямой схватке с Андреем Нэстасе, лидером движения DA, это случится в рамках 33-го избирательного округа. Он включает в себя сёла Бачой, Трушены, Кодру, Дурлешты и Сеынжера.

При этом Цуцу, состоявший всё это время в ДПМ, теперь пытается дистанцироваться от сомнительных связей и преследовавших его все эти годы подозрений и скептицизма – он баллотируется как непартийный кандидат.

Напомним, что недавно Цуцу говорил о том, что жители села Бачой очень хотят видеть его примаром села, но Цуцу твёрдо решил остаться депутатом – по его словам, так у него больше шансов «помочь людям». Чем именно он может помочь людям, осталось тайной, а сам депутат с противоречивой репутацией не уточнил.