Больные раком Рыбин и Сенчукова рассказали о предательстве коллег

Звездная пара Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, сделавшая осенью этого года признание о своем заболевании раком, признались в эфире программы НТВ "Секрет на миллион", что их поддержали только простые люди. Никто из коллег по цеху не позвонил и помощь не предложил.

Напомним, что в конце октября Рыбин и Сенчукова в эфире этой же программы сообщили о страшном заболевании - раке кожи. По их словам, они прошли 13 сеансов лучевой терапии. С тех пор, как рассказал Виктор, ситуация с онкологией улучшилась, так как лечение дало свои результаты. По его словам, они даже консультировали простых людей, своих поклонников, которые обращались к ним с вопросом, куда обратиться, что делать, если выявлено подобное заболевание. При этом музыканты были удивлены, что им не позвонили коллеги.

«Никто из коллег не позвонил», — подтвердила Сенчукова, отметив, что обычные люди прислали тысячи писем.

Певцы говорят, что не обижаются на коллег, но такая их реакция Рыбина и Сенчукову удивила.

Все же, как выяснилось, один человек из шоу-бизнеса все-таки интересовался их состоянием. Это Лолита Милявская. Она сказала, что хотела, но боялась позвонить Сенчуковой, так как тема онкологии очень деликатная.

Артисты рассказали, что несмотря на улучшение состояния, они сейчас очень внимательно следят за собой, пытаются сделать все, чтобы болезнь не вернулась. Так, теперь Рыбину и Сенчуковой нельзя появляться на солнце. Поэтому когда по работе им пришлось оказаться в Эмиратах, музыканты днем проводили время в крытых торговых комплексах, а на пляж рискнули выйти только на закате.

Певцы также рассказали, что первые признаки рака кожи появились у Натальи четыре года назад. Это было странное пятно на ноге. Однако тогда врачи не придали этому значение. Спустя полтора года уже у Виктора на лице образовалось такое же пятно и снова врач сказал ему, что это не страшно и посоветовал удалить пятно лазером у косметолога.

Рыбин два раза удалял это пятно. На третий раз они с супругой сдали анализы, нерадостные результаты которых пришли как раз в день рождения Виктора по SMS.

"Мы были просто в шоке", - вспоминает Рыбин.