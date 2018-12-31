Молдавские прорывы-2018: завоевание космоса, клубника для больного Димы Билана и квартира в Москве за красоту!

Жители Молдовы и фрукты, которые прославили нашу страну на весь мир в ушедшем году.

Изобретение молдавского ученого поможет завоевать космос

Уникальный материал удалось создать ученому из Молдовы. Он может одновременно притягивать и отталкивать воду. Автор открытия – академик Ион Тигиняну, ему помогали коллеги из Германии, Италии, Австралии. А чудо-вещество получило название «аэрогалнит». Аэрогалнит – это сверхлегкий материал, состоящий из сцепленных трубчатых клеток.

Академик Ион Тигиняну (Фото: Мир24).

Материал не распадается в экстремальных условиях: стойкий к радиации, высоким температурам и выдерживает давление до 40 атмосфер. Не потеряет свойств и в безвоздушном пространстве.

Из аэрогалнита можно будет изготавливать датчики для изучения внеземного пространства. Материал как губка будет впитывать и передавать информацию о химическом составе атмосферы и давлении на других планетах.

Создатель – академик, доктор физико-математических наук Ион Тигиняну – говорит, что идею позаимствовали в природе, и приводит пример с муравьями: попадая в воду, они формируют на ее поверхности живой плот. Похожим образом ведет себя и аэрогалнит.

- Мы целенаправленно пытались создать то, что есть в природе. Потому что мембраны у живых клеток обладают такими же свойствами. Мы создали первый неорганический материал, который напоминает свойство мембран живых клеток, – отметил Ион Тигиняну.

На создание нового вещества ушло более двух лет. За это время академик Ион Тигиняну и его команда провели сотни исследований. Установили: аэрогалнит одновременно отталкивает и притягивает воду, способен привлекать к себе и другие жидкости. Спектр использования безграничен.

- Это и оптическая электроника, и силовая электроника. Все зависит от того, какие цели мы ставим. Его можно использовать даже в пошиве детских вещей, где особое внимание уделяется сухости и комфорту. В разных комбинациях будет разный результат, одежда будет отталкивать воду при дожде, например. И притягивать, чтобы ребенок не потел, – пояснил доктор медицинских наук Тудор Браниште.

Цена нового материала высока. Миллионная доля миллиметра стоит 50 евро. Несмотря на это, им уже заинтересовалось мировое сообщество. В перспективе аэрогалнит может стать главным фильтром для очистки морей и океанов от разлившейся нефти. (далее...)

Номер молдавской группы «Doredos» был признан лучшим на «Евровидении»!

Одним из самых ярких в финале «Евровидения» было выступление группы «Doredos». Ребята так здорово спели, такой красивый номер показали, заводную песню, что в какой-то момент казалось, что они легко могут войти в первую тройку (а может даже и забраться выше). Однако повторилась история с Сергеем Лазаревым. Профессиональное жюри во многих странах, высоко оценившее Молдову в полуфинале, почему -то в финале ставила подопечным Киркорова нули. В итоге «Doredos» заняли 10 место.

Хотя западная пресса восторженно отзывалась о «Doredos», называя их номер лучшим. С этой оценкой согласны и организаторы «Евровидения». В последний конкурсный день они вручили Киркорову и «Doredos» приз за лучшую постановку на евросмотре. Оргкомитет конкурса «Евровидения» «THE BUZZ AWARDS» вручил нам с «Doredos» приз за самую лучшую сценическую постановку номера «THE BEST OVERALL STAGING».

Киркоров поздравляет в Инстаграме победившую толстушку Нетту, отмечая, что девушка из Израиля «покорила Европу своим сумасшедшим хитом «Toy» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После финала конкурса Киркорова ждал ещё один приятный сюрприз. Его песня, написанная для «Doredos», возглавила чарты iTunes. Это ли не лучшая награда для музыканта?

А уже в сентябре группа DoReDos, представлявшая нашу страну на конкурсе «Новая волна» в Сочи, заняла 1-е место! Представители Узбекистана Сардор Милано, участница от Армении Эрна Мир и молдавская группа DoReDos набрали 362 балла. О том, что шансы на победу высоки, стало известно в первый же день, когда ребята прочно заняли первую строчку рейтинга. После второго выступления они всего на 1 балл отставали от своих основных соперников, но отыгрались в финале и сумели победить!

- Стать финалистами «Новой волны» мы мечтали, как минимум, лет пять. Мы смотрим его с самого начала. Ждали своего часа! Группа поддержки в этом году у нас была огромная! - говорят музыканты.

Они признаются, что останавливаться на достигнутом не собираются — планов еще много!

Фото: Фэйсбук, Команда Стояновка.Фото: СОЦСЕТИ

Стояновка приехала на Лигу смеха со своим борщом и победила!

В ноябре Стояновка-Молдова стала чемпионом четвертого сезона Лиги Смеха! «Вечное противостояние: отцы и дети» заставило членов жюри падать со стульев от смеха. Оля Полякова доказала, что заслуженно довела команду до финала, а жирную точку поставила украинская прима Екатерина Кухар.

- Ваш борщ по составу напоминает мне Верховную Раду: слишком много всего, но непонятно зачем. Кроме того, весь вкус портит какой-то перец, - скажет Катенька на обеде у родителей жениха.

- Эта ваши Лига так называемого смеха ...чистый кайф! - скажет в завершении Екатерина Кухар. - Кстати, команда Стояновка, танцевали вы сегодня на троечку!

- Спасибо за финал всем, кто нам помогал и верил в нас, без вас, этой победы не было бы! С вами два сезона была Стояновка - Молдова! - написала команда на своей странице в Фэйсбуке, получив поздравления многих телезрителей.

Ради молдавской клубники Дима Билан покинул больничную палату. Фото: скриншот

Дима Билан сбежал из клубники, чтобы отведать молдавской клубники, которую ему принес Филипп Киркоров

Дима Билан, который в июне находился на лечении в больнице, получил приятный подарок от Филиппа Киркорова - ящик клубники, которую король российской эстрады собрал на родине президента Молдовы Игоря Додона, в селе Садова Каларашского района.

Диме Билану пришлось даже покинуть на 5 минут больничную палату, чтобы забрать посылку от Киркорова. Об этом артист сообщил в видео-обращении, размещенном в социальных сетях.

Выскочил из больнички на 5 мин, чтобы получить от Филиппа витаминный сюрприз, прямиком из Молдавии! Я от души поздравляю тебя со званием - народный артист Молдавии. И, пользуясь случаем, передаю привет Игорю Николаевичу Додону - имею честь, по долгу службы, быть знакомым с ним! А вот быть внимательным к коллегам - это ещё один редкий талант! У меня не всегда получается так. Но я стараюсь!!! Спасибо, Фил, ну очень польщен приятной неожиданностью момента! - написал Дима Билан в публикации в социальных сетях.

Филипп Киркоров не только выступал на фестивале клубники и меда в селе Садова, собирал там ягоды, гостил в доме родителей Игоря Додона, но и был удостоен звания Народный артист Молдовы.

Уроженец Молдовы выиграл квартиру в Москве на популярном телешоу «Дом-2»

В попоулярном российском телешоу «Дом-2» в конце 2018 года состоялся финал самого грандиозного конкурса проекта «Человек года». В финале встретились два самых ярких участника – 20-летний Роман Капаклы, который готовится связать себя узами брака с главной звездой реалити-шоу Мариной Африкантовой, и будущая мама, 22-летняя Алёна Рапунцель, сообщает vokrug.tv.

Судьбу состязания решили другие участники проекта путём голосования. В итоге, они присудили победу Роману. Теперь он — владелец апартаментов в столице России.

Фото: vokrug.tv

- Сейчас я не чувствую ничего. Я безумно рад тому, какая реакция была у ребят. Когда они выбежали и начали меня обнимать — для меня это самое дорогое. Я счастлив, мне очень приятно, - рассказал Роман Капаклы.

19-летний Роман Капаклы стал участником «ДОМ-2» 3 июля 2017 года. Он заявил, что на пришел на проект, чтобы построить отношения с Мариной Африкантовой. В начале декабря этого года, спустя полтора года отношений, Роман сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

Африкантова ответила согласием, и сейчас влюблённые готовятся к свадьбе.

Роман Капаклы родом из Санкт-Петербурга, а его мама родилась и выросла в селе Бешалма Комратского района.

ЛЕОНИД РЯБКОВ