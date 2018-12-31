25-летний парень впал в кому после того, как был избит на сельской дискотеке

Алкоголь, к сожалению, продолжает губить людей.

В состоянии комы оказался 25-летний парень, которому крепко досталось во время сельской дискотеки в Сэлкуце, Каушаны. Он стал жертвой агрессивно настроенного 32-летнего односельчанина, который, не иначе как под воздействием алкоголя, проявлял повышенный уровень агрессивности весь вечер.

В какой-то момент он подошёл к своей жертве и без долгих объяснений начал избивать несчастного. Возможно, всё бы обошлось без столь тяжёлых последствий, как кома, но парню не повезло – он упал и ударился головой об асфальт.

Что до агрессора, то, как сообщает ProTV, он был задержан почти сразу же, после чего помещён под арест – сперва на 72 часа, а дальше будет видно.