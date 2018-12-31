Подорожает ли в Молдове топливо в 2019 году?

В третьем квартале этого года импорт энергетических продуктов и электричества составил 235,64 млн долларов. Таким образом зарегистрирован рост на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным НБМ, самые высокие темпы роста импорта зарегистрировало дизельное топливо - 48,4%. В то же время за девять месяцев 2018 года общий объем импорта дизельного топлива составил более 303 миллионов долларов, увеличившись на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В результате, доля дизельного топлива в импорте энергоресурсов в Республике Молдова достигла около 54%, по сравнению с 48,8% за тот же период в 2017 году. Наиболее важным фактором в этом увеличении было повышение цен на дизельное топливо более чем на 36%, в то время как физический импорт увеличился только на 2% за этот период, свидетельствуют официальные статистические данные. Согласно данным, опубликованным Национальным банком в третьем квартале 2018 года, импорт бензинф увеличился на 18,7%, природного газа - на 39,9%, электроэнергии - на 16,5%.

В то же время импорт угля снизился на 9,3 процента по сравнению с третьим кварталом 2017 года, но доля этого топлива в энергетическом балансе незначительна - всего 2-3 процента.

Следует отметить, что с 1 января 2019 года цены на бензин и дизельное топливо могут вырасти на несколько процентов в результате увеличения правительством примерно на 10% суммы акциза, уплачиваемого при импорте нефтепродуктов.

Увеличение может быть обусловлено не только тем фактом, что цены на нефть и нефтепродукты значительно упали на внешних рынках за последние три месяца, а также изменениями в законодательстве.

НИКИТА ЗВЕРЕВ