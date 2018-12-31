Бывший спецназовец организовал опаснейшую банду: полиция задержала преступников

Сотрудникам органов правопорядка удалось задержать опасную банду, занимавшуюся разбойными нападениями.

В числе подозреваемых оказались два парня 24 и 25 лет – оба являются уроженцами Теленештского района. При этом главой группировки был бывший спецназовец – мужчина использовал свою физическую форму для нападений.

Члены банды имели четко распределенные роли. Они получали полную информацию о будущих жертвах и распорядке их дня.

Преступники отбирали все ценное, в том числе ювелирные украшения, золото, иное имущество. За всю свою деятельность они «заработали» около 500 тыс. долларов.

Правоохранительным органам удалось узнать о готовящемся нападении на бизнесмена, члены банды были задержаны. При обыске нашли многочисленные патроны, деньги, золото, пластиковые ленты, маски, перчатки и металлические приспособления и прочее. Видео задержания было размещено Генеральным управлением расследований. Все подозреваемые лица были задержаны на 72 часа.