Как встретить новый год 2019 год: что надеть и что должно быть на столе

При встрече Нового года каждый из нас стремится использовать именно те цвета, к которым благосклонен тот или иной знак. Не исключением является и 2019 год Свиньи — какого цвета должна быть одежда, что приготовить, в каком кругу встретить праздник.

Согласно китайскому календарю, в год Желтой (Земляной) Свиньи необходимо особо обратить внимание на цвет и материалы, из которого будут изготовлены не только одежда, но и детали интерьера. Свинья любит все мягкое, натуральное — плюш, глину, живые элементы, сообщает портал vedmochka.net.

Известные астрологи рекомендуют обустроить дом к встрече нового года букетами из живых цветов, листьев, кустов. Можно создать потрясающие композиции с глиняными кувшинами, деревянными поделками, гроздьями калины, рябины, с шишками, ветками ели, сосны. Также перечисленными и другими деталями нужно нарядить главный элемент торжества — новогоднюю елку. Не забудьте о предметах, несущих в себе особое таинство и изящество: свечи, бобы, каштаны, желуди. Последние наименования нужно положить также под елку и у камина. Свинья обожает их и проявит семейству максимальную благосклонность.

Что должно быть на праздничном столе

Помимо того, что поросятина любимейшее яство большинства жителей нашей страны, Свинья и сама не против вкусно покушать. На новогодний стол можно без опасений подавать блюда из говядины, баранины, кролика и свинины, героиня года не будет в обиде. Приготовьте салаты со свежей зеленью, бобами, сырную нарезку из разных сортов продукта. Из мясных блюд отлично подойдет запеченная или тушеная птица: курица, утка, гусь, индюк и другое.

На гарнир — блюдо из бобов: горошек, фасоль, чечевица, нут, соя. Праздничная трапеза должна в обязательном порядке включать ассортимент фруктов, орехи, молочные, фруктовые десерты, сладкую выпечку. Запивать всю эту вкуснятину можно шампанским, легким вином, коктейлем. В центре стола должна стоять прозрачная чаша с чистой водой, а вокруг нее 7 свечек разных цветов, что символизирует чистоту и радугу. Не стоит слишком налегать на крепкие напитки — виски, водку, коньяк, бренди. Когда наступит Новый 2019 год Свиньи, утреннее похмелье может испортить праздничное настроение.

Где встретить и как нарядиться на праздник

Место встречи торжества не имеет значения, главное, чтобы было окружение из верных и близких людей. В качестве подарка лучше преподносить что-то интригующее, незнакомое, ведь Свинья любит рыться в земле в поисках чего-то нового. Из одежды подготовьте наряд нежно-розового или белого цвета, туфли черного или темно-коричневого оттенка.

Главное условие — это должен быть дорогой и эксклюзивный наряд, ни разу не надетый. Из драгоценностей подойдет любое дорогое изделие или бижутерия, не лишне украсить ею и свою одежду. Данные нами советы всего лишь рекомендации, а встречать праздник нужно так, как Вам хочется. И вообще стоит запомнить, что главный элемент праздника — это праздничное настроение. Забудьте о проблемах, заботах, окунитесь в атмосферу веселья и приятных эмоций, чтобы запастись позитивной энергией на весь будущий год!