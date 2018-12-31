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ВИДЕО - Music Clip
Юная певица из Молдовы перепела самую "горячую" румынскую снегурочку - ВИДЕО
31.12.2018

Смотрите на видео, как юная певица из Молдовы Юлиана Берегой и румынская исполнительница Андрея Балан устроили грандиозное шоу в Бухаресте.

Юлиана  — родом из Оргеева. Она стала участницей детской группы Dulce Band, подготовкой которой занималась известная российская певица Жасмин. А румынскую снегурочку зовут Андрея Балан.

В Румынии она очень популярна. Без ее хита Noapte de vis (Mosule ce tinar esti) не обходится ни один эфир румынских радиостанций. Особенно песня популярна в канун новогодних праздников, так как посвящена Мошу Крэчуну (Деду Морозу). Эту композицию Андреа сочинила, когда сама была подростком. Свою карьеру девушка начинала в дуэте Andre, который в 2001 году получил премию Браво Отто в номинации лучшей подростковой группе.

А наша соотечественница в прошлом году успешно выступила на шоу талантов Голос. Дети.

А вот как румынский хит про Деда Мороза звучал в начале "нулевых".


 
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