Тысячи людей отпраздновали Новый год в Оргееве

Концерт года состоялся в новогоднюю ночь в Оргееве, где десятки тысяч жителей города и гостей со всех уголков Молдовы приняли участие в грандиозном празднике с участием любимых отечественных и зарубежных исполнителей, сообщает Оrhei.md. Люди пели, развлекались и наблюдали пиротехническое шоу.

Звезды шоу-бизнеса зажигали на сцене крупнейшей в стране Рождественской ярмарки. Главным сюрпризом новогодней ночи, преподнесённым гостям оргеевскими властями во главе с примаром Иланом Шором, стала легендарная группа 3rei Sud Est, Верка Сердючка & банд и Ранди. Десятки тысяч людей пели и танцевали вместе с артистами.

Примар Илан Шор поздравил присутствующих с наступлением нового года и пожелал жителям Молдовы, чтобы он стал годом глубоких изменений для всех граждан страны.

«Пожелаем, чтобы 2019 год стал годом важных перемен для нашей страны, сделаем все, чтобы наша страна жила лучше, - сказал он. - Пусть 2019 год принесёт здоровье, радость, улыбки. Пусть он принесёт исполнение всех желаний, пусть нас сопровождаете удача. Пусть 2019 год станет годом народа Республики Молдова». Реакцией стал шквал аплодисментов десятков тысяч зрителей новогоднего мега-концерта в Оргееве.