Румынии стоит воспользоваться председательством в ЕС, чтобы поработать над своим имиджем в Европе

1 января Румыния на полгода приняла председательство в Совете Европейского союза. С момента своего присоединения к ЕС Бухарест приложил значительные усилия для продвижения европейских ценностей и становления собственных проевропейских устремлений.

Главным символом проевропейской ориентации страны стала ее вдохновляющая борьба с коррупцией: за последние пять лет румынские антикоррупционные органы успешно осудили несколько тысяч людей из политической сферы, не делая исключений ни для одной крупной партии и охватывая все уровни румынской политики – министров, членов парламента, мэров, представителей крупных политических партий. ЕС полностью поддержал эту антикоррупционную кампанию, которую возглавила теперь уже бывший руководитель Национального антикоррупционного управления Лаура Кодруца Ковеши. Но политическая воля к борьбе с коррупцией на самом высоком политическом уровне начала медленно, но верно ослабевать два года назад – вместе с успехами Социал-демократической партии (СДП) на выборах.

Правительство, сформированное СДП, начало оказывать давление на румынское правосудие и антикоррупционные органы, напоминая в каком-то смысле своих антагонистов из Польши и Венгрии. Наблюдая за правительствами этих стран и беря на заметку их опыт, СДП заявила о «политической заангажированности» антикоррупционных органов и обвинила прокуроров в «политической охоте на ведьм». Партия предложила целый ряд законопроектов по декриминализации некоторых коррупционных преступлений, ужесточению обязанности доказать вину обвиняемого и снижению сроков заключения для политиков. Прозвучали также агрессивные выпады членов правительства в отношении отдельных судей и прокуроров, в центре внимания которых оказались члены СДП.

Недавно проснувшийся азарт Румынии по проверке «независимости судебной ветви власти» набрал обороты на фоне того, что многочисленные члены СДП оказались под следствием по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью, включая и самого Ливиу Драгня, лидера СДП, который уже имеет на своем счету один предварительный приговор о злоупотреблении полномочиями.

В ответ на это от ЕС только за последние месяцы последовало несколько предупреждений Бухаресту, осуждающих правительство за нарушение демократических стандартов и ценностей. Но румынское правительство настаивает на том, что реакция ЕС на изменения в сфере румынского правосудия «несправедлива» и «политизирована».

Эти разногласия пришлись на стратегически важный для страны период: она берет на себя председательские полномочия в Совете ЕС. Будущая «Европа общих ценностей» – одна из официально задекларированных задач румынского председательства, но последние события с высокой вероятностью окажут негативное влияние на то, как сам ЕС будет воспринимать весь председательский срок Румынии.

В выводах «Исследователя коалиционных перспектив государств – членов ЕС», публикуемого Европейским советом по международным отношениям, говорится о том, что шестимесячное председательство Румынии действительно является возможностью, которую упустить непозволительно. Но в данной аналитической работе, базирующейся на мнении действующих специалистов по выработке государственной политики в разных странах, указывается на то, что Румыния потерпела неудачу в позиционировании самой себя как одного из опорных пунктов в вопросах единой общеевропейской политики, а в особенности среди государств – членов ЕС, которых сама Румыния рассматривает как своих ключевых партнеров.

Анализ глубины взаимных связей между разными членами ЕС демонстрирует, что у Румынии слабо налажены связи с другими членами ЕС. К примеру, сведущие люди сообщают о том, что Румыния регулярно обращается к большим государствам – членам ЕС, но на эти обращения не следует практически никакой реакции. У страны сложился определенный взаимообмен в отношениях с Болгарией и в меньшей степени – с Польшей. Но он носит несбалансированный характер – с обеими странами имеет место достаточно значимая асимметрия. Потому многие считают, что Румыния не оказывает никакого существенного влияния на политику ЕС. Данные, опубликованные в «Исследователе коалиционных перспектив государств – членов ЕС» в этом году, свидетельствуют о том, что данная страна потерпела неудачу в позиционировании самой себя как надежного партнера или лидера по большинству политических направлений за последние два года.

Эти результаты подтверждают, что Румынии стоит воспользоваться возможностью председательства в Совете ЕС для установления доверия и влияния на общеевропейском уровне. 2019-й – возможно, в гораздо большей мере, чем многие предыдущие годы, – определит будущее европейского проекта: растущие угрозы безопасности на востоке, выход Великобритании из ЕС и выборы в Европарламент – все это априори несет в себе сложные вызовы.

Откатом в своих собственных достижениях в борьбе с коррупцией Бухарест нивелирует политический капитал и доброжелательное отношение к себе. Румынии следовало бы сконцентрировала политическую энергию на четком определении своей позиции по ключевым вопросам, таким как: будущая многолетняя программа финансового развития и политические приоритеты, расходов в рамках данной программы; политика в сфере безопасности и обороны на общеевропейском уровне – не в последнюю очередь по отношению к соседям страны в регионе Черного моря.

Румынское правительство наверняка найдет помощников в реализации такого рода повестки дня: румынские участники проекта «Исследователя коалиционных перспектив государств – членов ЕС» очертили три внешнеполитические задачи как свои ключевые приоритеты на уровне ЕС в течение всего следующего года. Речь идет о таких задачах: комплексная внешняя политика; общая политика в отношении России; общая оборона. Налицо очевидная возможность объединить в рамках этих тем национальные и общеевропейские интересы.

Председательство Румынии в 2019 году несет серьезные возможности – но также и вызовы. Оно могло бы ознаменовать реальную переломную точку после долгих месяцев ухудшения отношений между Бухарестом и Брюсселем. Ради блага своей страны румынскому правительству крайне необходимо проявить политическую дальновидность, поставив средне- и долгосрочные национальные интересы над краткосрочными партийными выгодами.