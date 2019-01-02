Новый год в столице: сотни граждан отметили его на территории Рождественской ярмарки

Весело и ярко встречали Новый год в столице. Основные события развернулись в центре Кишинева - на территории Рождественской ярмарки. Зажигательный настрой многолюдным гуляниям задала группа "Гындул мыцей". Она открыла большой праздничный концерт.

Кишиневцев и гостей столицы поздравили с Новым годом группы Noroc и Brio Sonores, исполнители Нелли Чобану и Вали Богян.

- Наши дорогие, желаем вам начать 2019 год с высоко поднятой головой и миром в душе. Будьте здоровы! Прощайте от души и любите сердцем! Будьте любимыми, окружены радостью и полны улыбок! Пусть в 2019-ом исполнятся все ваши мечты. С Новым годом!

Новогоднее настроение царило повсюду. Тысячи гостей ярмарки, в том числе те, кто приехал домой из-за границы, веселились от души.

"Стакан извара и горячая плацинда".

"Мы празднуем вместе с нашими посаженными родителями, открываем шампанское". Юные посетители штурмовали колесо обозрения. "Была наверху и увидела всех". Было в центре столицы и немало зарубежных гостей.

"Это поразительно. Выше всяких похвал. Новый год в Молдове просто отличный". В полночь небо над столицей озарил красочный фейерверк. Он продолжался несколько минут.

А затем центр столицы превратился в танцпол под открытым небом. Тон задавали барабанщик и ди-джей, и клубная музыка звучала до трех часов ночи.