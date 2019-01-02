2 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Больше 170-ти человек обратились за врачебной помощью в Кишиневе за последние сутки
02.01.2019

Больше 170-ти человек обратились за врачебной помощью в Кишиневе за последние сутки. Число пациентов - на 50 больше, чем в обычные дни. Большинство пострадали в драках.

"За сутки у нас было 174 обращения. Подавляющее большинство получили легкие травмы в драках. Также было несколько ДТП. В этом году, к счастью, нет ни одного случая травм, полученных при использовании петард и фейерверков", - рассказал врач Института скорой помощи Василий Шовгур.

Восемь человек - пятеро мужчин и три женщины попали в новогоднюю ночь в больницу с инсультами. По словам врачей, это значительно больше среднего показателя - один-два случая в день. Некоторым пациентам понадобились срочные операции.


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.