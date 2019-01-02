Больше 170-ти человек обратились за врачебной помощью в Кишиневе за последние сутки

Больше 170-ти человек обратились за врачебной помощью в Кишиневе за последние сутки. Число пациентов - на 50 больше, чем в обычные дни. Большинство пострадали в драках.

"За сутки у нас было 174 обращения. Подавляющее большинство получили легкие травмы в драках. Также было несколько ДТП. В этом году, к счастью, нет ни одного случая травм, полученных при использовании петард и фейерверков", - рассказал врач Института скорой помощи Василий Шовгур.

Восемь человек - пятеро мужчин и три женщины попали в новогоднюю ночь в больницу с инсультами. По словам врачей, это значительно больше среднего показателя - один-два случая в день. Некоторым пациентам понадобились срочные операции.