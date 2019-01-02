День X - в Молдове в первый день Нового года внедрены важные изменения

Что готовит год грядущий - стали известны новшества, которые с первого января вступили в силу в Молдове. Главное событие 2019 года – парламентские выборы по смешанной избирательной системе и республиканский консультативный референдум, которые состоятся 24 февраля.

К ним политики, находящиеся у власти, постарались основательно подготовиться. В наступившем году граждан ждут положительные изменения. Впрочем, не все они носят избирательный подтекст. Некоторые важные новшества имеют исключительно технический характер.

Амнистия для нелегалов

С 1 января объявлена новая амнистия для граждан Молдовы, которые нелегально находятся в Российской Федерации. Договоренность об этом была достигнута во время встречи российского лидера Владимира Путина и президента республики Игоря Додона. В ноябре стороны пообещали разработать механизмы амнистии. Она коснется граждан, которые нарушили 26-ю статью миграционного законодательства России. В частности, превысили законные сроки пребывания или совершили административное нарушение.

К ним политики, находящиеся у власти, постарались основательно подготовиться. В наступившем году граждан ждут положительные изменения. Впрочем, не все они носят избирательный подтекст. Некоторые важные новшества имеют исключительно технический характер.

Амнистия для нелегалов

С 1 января объявлена новая амнистия для граждан Молдовы, которые нелегально находятся в Российской Федерации. Договоренность об этом была достигнута во время встречи российского лидера Владимира Путина и президента республики Игоря Додона. В ноябре стороны пообещали разработать механизмы амнистии. Она коснется граждан, которые нарушили 26-ю статью миграционного законодательства России. В частности, превысили законные сроки пребывания или совершили административное нарушение.

Будущим мамам на заметку

Единовременное пособие при рождении ребенка будет приведено в соответствие со средней заработной платой по стране. С 1 января этого года его размер составляет шесть тысяч 303 лея. В общей сложности на эти цели планируется потратить 213 миллионов леев, соответствующие расходы утверждены в государственном бюджете на будущий год, ранее заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Силвия Раду. На данный момент пособие составляет пять тысяч 645 леев.

Удержать молодежь

Молодых педагогов привлекают в систему образования. С 1 января 2019 года единовременное пособие для начинающих специалистов повысили в три раза - с 45 тысяч до 120 тысяч леев, то есть до шести тысяч евро. Как известно, система образования сейчас сталкивается с острой нехваткой кадров, особенно в сельской местности. Там основной состав педагогов – пенсионеры, которые иногда ведут по несколько предметов.

Электронный формат

С начала нового года из обращения исчез важный документ – трудовые книжки. Он упраздняется, а все данные, которые были туда внесены, переводятся в электронный формат. Сведения будут храниться на личных счетах застрахованных лиц. Записи, внесенные в трудовую книжку до 1 января 2019 года, остаются в силе и могут быть использованы по необходимости. До 28 декабря работодатели должны вернуть сотрудникам трудовые книжки с записями о занимаемых ими на данный момент должностях.

Перейдем на бумагу

С 1 января 2019 года Молдова постепенно начала отказываться от полиэтиленовых пакетов. Первыми под запрет попали плотные пакеты толщиной 50 микрон и выше. К 2021-му страна должна полностью избавиться от такого вида упаковки. На замену полиэтиленовым пакетам придут бумажные, тканевые, а также изготовленные из других биоразлагаемых материалов.

Сколько стоит полис медстрахования?

Хорошо, что не подорожал… Цена на полис обязательного медицинского страхования в 2019 году не изменится и составит четыре тысячи 56 леев. С 1 января по 1 апреля большинство категорий плательщиков смогут его приобрести со скидкой в 50%. Собственники земельных участков получат 75-процентную скидку, а патентообладатели заплатят на 60% меньше.

Размер взноса в фонд обязательного медицинского страхования Молдовы останется на уровне текущего года и составит в общей сложности 9% (по 4,5% с работника и работодателя).

Курильщикам придется туго

Табачная продукция в Молдове с 2019 года опять подорожала. Подобные изменения предусмотрены в государственном бюджете на 2019 год. Сигареты с фильтром взлетели в цене в среднем на 19%, а без фильтра – на 35%.

Теперь минимальная розничная цена за пачку сигарет с фильтром составит 25 леев - примерно полтора доллара по текущему курсу Нацбанка Молдовы. В то же время сигареты без фильтра будут продаваться минимум по 19 леев, а это 1,1 в пересчете на американскую валюту.

Докажи, что жив, и получи пенсию

С 1 января 2019 года граждане Молдовы, постоянно проживающие в государстве, с которым у республики не заключено соглашение о социальной защите, могут подать заявление на получение пенсии в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства в нашей стране. Это касается соотечественников, которые выполнили все условия для получения пенсии на территории нашей страны.

Государство перешлет пенсию гражданину Республики Молдова в страну, где он постоянно проживает. Деньги отправят в молдавских леях, но затем они переконвертируются в валюту того или иного государства.

Для получения пенсии гражданам Молдовы, постоянно проживающим за пределами страны, нужно будет раз в год предъявлять справку, подтверждающую, что они живы (certificat de viață), а иначе выплаты прекратятся. Правда, с некоторыми оговорками.

Дарья Чернега