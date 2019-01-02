Политические колядки и ложь альтернативы

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Суть перемен

Суть перемен – рождение нового. Родовые боли и есть наши страдания от невзгод и всякого рода кризисов. Но кто может знать день появления на свет плода? Ведь суть зачатия большинству неведома. Чего, кого опылили, осеменили? Когда? И если взойдёт, родится – что, кто это будет? А может новое родилось уже, и мы не замечаем его, не зная имени… Как выглядит, пахнет, каким голосом воркует?

Ожидания

Большинство верит, что новое – это хорошо забытое старое. Поэтому одобряет плагиат старого, но качественный, импортный: любит палёнку устаревших для самой Европы стандартов морали, эстетики, закона, благополучия. Но это – погоня за чужим. Белка в колесе. Нонсенс. Стремление в ЕС, ЕАС или идея объединения с Румынией – самообман, порочное рождение, попытка усыновления подкидыша.

Свидетельство рождения

Смутное время полно разных липовых пророков и крикливых политиков, которые не раз за последнюю четверть века лжесвидетельствовали о рождении нового. «Вот оно, рядом, – указывали они, – лицезрейте!» Или: «Новое – это мы! Мы – альтернатива прошлого, мы – достойная смена нынешнего». То же самое они неустанно пропагандируют и перед выборами. Полгода, и вошедший на сцену жизни «новорожденный» показывает своё старческое уродливое лицо!

Ощущения нового

Можем ли мы угадать, какое оно, неизвестное новое? Как слепец, который трогает своими сверхчувствительными пальцами лицо близкого. Оно похоже на нас? Да, но оно глубже нас по духу и крепче по уму. Оно говорит нам новыми, простыми словами, которые через старые ощущения сразу не понять. Новое себя не позиционирует, не лезет к нам колядками через окно и новым годом через экран, не участвует в конкурсах красоты. Это не синица в руках, но и не журавль в небе.

Готовность к новому

Новое прорывается к нам жертвой. Оно не поддерживается ни верхами, ни низами, ни Западом, ни Востоком. Власти некогда думать о новом. Оно гонимо клиром и культурными учреждениями. Не распознав, большинство требует его распятия. Единственным способом пробиться к нам, после рождения и взросления, – позорно умереть и возродиться дня через… три. И только за слухом вознесения может прийти, наконец, учение о новом, которое способно мирно завоевать мир.

Политические перемены

Парламентские выборы, политические перемены никогда не несли нового. Новое не может родиться во лжи. В водовороте нынешнего регионального кризиса важно за что-то зацепиться, чтобы нас не проглотило. Важно сохранить статус-кво в регионе: рядом горит Донбасс, от которого в любой момент может запылать Приднестровье. В тумане и буре надо держатся ближе к теплу, к дому, к привычному. Пока лучше синица в руках, чем журавль в небе.