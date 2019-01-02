Симион Грищук: Очень важно, чтобы все были способны поставить...

В интервью для ТРИБУНА, лидер парламентской европейской народной группы Симион Грищук подвел итоги 2018 года и рассказал о развитии политической ситуации в дальнейшем.

Т: Г-н Грищук, как бы вы охарактеризовали нынешний политический год?

С.Г: Как очень сложный и ознаменованный многочисленными проблемами, но, в то же время, в 2018 году было сделано много хорошего для граждан: начиная от ремонта дорог (кстати, отремонтирована рекордная площадь дорог) и заканчивая повышением зарплат и пенсий.

Т: Ясно, что вы говорите это как лидер группы, входящей в состав правящей коалиции. И кстати, именно в 2018 году вы стали лидером этой группы. Что побудило согласиться на это?

С.Г: Желание быть полезным стране, гражданам, и это не красивые слова. В момент, когда я пришел в политику, я взял на себя и ряд обязательств перед гражданами, а руководство парламентской группы, входящей в состав правящей коалиции, дает мне гораздо больше возможностей, чтобы реализовать обещанное. Конечно, эта должность предполагает множество обязанностей, но это естественно. Я твердо убежден, что в любой должности можно добиться успеха, если рассматривать ее сквозь призму обязанностей, которые она предполагает.

Т: Если говорить о парламентской группе, которую вы возглавляете, какую роль она сыграла в нынешнем парламенте?

С.Г.: Без лишней скромности скажу, что роль нашей группы была важной, и я объясню, почему. Помните, при каких обстоятельствах пришла к власти наша парламентская группа после ухода либералов из мажоритарной коалиции. До этого от участия в управлении страной отказались либерал-демократы. Таким образом, мы были единственной парламентской группой, которая могла вступить в коалицию с демократами для обеспечения курса европейской интеграции страны. Две другие парламентские фракции – коммунисты и социалисты, конечно, не поддержали бы европейскую интеграцию. Поэтому мы взяли на себя и ответственность, но и связанные с ней риски и вошли в состав парламентского большинства, которое и сегодня обеспечивает политическую поддержку правительства. И снова, рискуя показаться нескромным, скажу, что без нашего участия, все пошло бы в другом направлении, и я не знаю, удалось бы тогда добиться всех хороших результатов, которые у нас есть сейчас.

Т: Вы упомянули о политической поддержке правительств а. Не сожалеете, что поддержали правительство, оправдало оно ваши ожидания?

С.Г. : На заключительном заседании осенне-зимней сессии парламента мы заслушали отчет премьер-министра Павла Филипа, в котором были подведены итоги последних почти трех лет нашей совместной работы. Именно совместной, потому за этот период правительство и парламент очень эффективно синхронизировали свою совместную деятельность. За эти три года правительству и парламенту пришлось столкнуться с многочисленными проблемами. Первой и самой важной задачей было обеспечение стабильности во всех сферах, начиная от политической стабильности и заканчивая стабильностью экономической, социальной и пр. Это позволило нам обеспечить стране ускоренный темп развития, а множество важных программ, реализованных властью, стало лучшим тому доказательством. Здесь хотелось бы отметить национальные программы по восстановлению дорог, упрощению доступа к медицинским услугам, увеличение зарплат различным категориям бюджетников, увеличение социальных выплат. Не в последнюю очередь, хочу отметить и самые важные реформы этих лет: реформа пенсионной системы, реформа центральных органов власти, которая привела к сокращению числа госучреждений и финансовой оптимизации, реформы по созданию благоприятных условий для бизнеса и др. Все это свидетельствует о том, что наша политическая поддержка правительства вполне оправдана, и полезна для граждан Республики Молдова.

Т: О полномочиях парламента, срок которых истек в конце 2018 года, что можете сказать?

С.Г .: Конечно, было непросто, особенно в начале. Если вы помните 2015 год, первый полный год деятельности нынешнего законодательного органа, когда в стране ситуация была очень нестабильной. В тот год сменилось два правительства, а ситуация в стране часто накалялась до предела. Огромными усилиями тогда удалось стабилизировать ситуацию. Не легче было и в 2016 году, но проблемы были уже другими. Не стоит забывать, что в тот год прошли президентские выборы, впервые за 20 лет граждане напрямую избирали президента. Атмосфера предвыборной агитации не могла не отразиться на деятельности парламента. В 2017 и 2018 годах было проще, хотя обеспечение стабильности требует огромного труда и постоянных усилий.

Т: Как вы оцениваете деятельность парламента с законодательной точки зрения?

С.Г.: Здесь я бы отметил несколько важных аспектов. Первый – идеальная синхронизация повесток дня парламента и правительства. Оба органа работали над одними и теми же задачами. Это добавило эффективности, которая видна невооруженным глазом. Два – абсолютным приоритетом было внедрение положений Соглашения об ассоциации РМ с ЕС. В связи с этим была проделана огромная работа. Проблемы, которые есть на данный момент в отношениях с ЕС, касаются других аспектов, не законодательных. Считаю, что работа правительства и парламента в связи с реализацией положений Соглашения об ассоциации существенно приблизила нас к ЕС, и это будет ощущаться еще много лет, а особенно после того, как будут преодолены разногласия с ЕС, и внимание будет приковано к выполнению обязательств. Три – повестки дня правительства и парламента были сосредоточены на социальных вопросах, а социальные программы и проекты, которые реализуется на данный момент, являются лучшим тому доказательством. Я думаю, что именно этого граждане ждали от нас. Конечно, можно отметить и другие аспекты, но эти три я считаю самыми важными.

Т: Как на ваш взгляд будут развиваться политические события в дальнейшем?

С.Г.: Я скорее могу сказать, как я бы хотел, чтобы они развивались. Я понимаю, что парламентские выборы внесут некоторую нестабильность, и ясно, что у каждой партии свои интересы, но им бы следовало суметь поставить интересы страны пре выше любых других. Только в этом случае мы сможем говорить о достойном и благополучном будущем.

Т: Каковы ваши ожидания от 2019 года?

С.Г.: Я хочу, чтобы был мир, была стабильность и спокойствие, чтобы все хорошие начинания последних лет продолжались на благо граждан Республики Молдова.

Кристина Пендя