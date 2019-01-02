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Политика
Кандидат на выборы будет вести собственную политическую передачу
02.01.2019

Заместитель председателя политической партии «Наша Партия» Дмитрий Чубашенко, который объявил, что будет баллотироваться на парламентских выборах по одномандатному округу №28 (Кишинэу сект. Рышкань), будет вести на собственном канале на сайте Youtube телепередачу на  – «10 минут с Дмитрием Чубашенко», пишет сurentul.md. 

Как сообщает ТРИБУНА, эта передача будет о политике, и не только.

В своем первом видео Дмитрий Чубашенко отметил, что решил, что передача должна быть двуязычной.

Напомним, что Дмитрий Чубашенко, журналист по профессии, в 2016 году был кандидатом от политической партии «Наша Партия» на президентских выборах. После президентских выборов он был назначен заместителем председателя НП. Также, на днях, Дмитрий Чубашенко написал в одной из соцсетей, что намерен баллотироваться на парламентских выборах по одномандатному округу.

Кристина Парфени


 
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