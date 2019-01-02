«Будь ты проклят, гад!»: Причиной госпитализации экс-президента Молдовы Воронина мог стать скандал с бывшими однопартийцами

За три дня до Нового года главный коммунист страны окончательно сжег все мосты с теми, кто некогда находился в его близком окружении.

30 декабря 2018 года молдавские СМИ сообщили, что экс-президент Молдовы Владимир Воронин был экстренно госпитализирован. Мол, даже потребовалось срочное вмешательство врачей. Примечательно, что сообщил об этом интернет-ресурс, близкий к ПКРМ, то есть, которому можно доверять.

Однако спустя некоторое время одна из ближайших соратниц Владимира Николаевича эту новость героически и бесповоротно опровергла: дескать, Воронин на боевом посту – готовится к выборам, рукопожатие крепкое. И все это хорошо, кроме парочки «но». Первое: почему, явившись миру, информацию о госпитализации не опроверг сам герой дня? Второе: ни на одной фотографии товарищей коммунистов с предновогодних посиделок Воронина нет… А, значит, нет дыма без огня? Впрочем, есть версия, что экс-президент в больнице кого-то навещал…

Можно долго гадать, что могло стать причиной возможного недомогания или даже возможной госпитализации экс-президента Молдовы. Одни связывают это с обострением старого недуга. Другие проводят параллели с телепередачей, которая вышла в эфир за день до этих событий. В ней Владимир Николаевич окончательно сжег мосты с теми, кто еще недавно был в его самом близком окружении – Марком Ткачуком и Юрием Мунтяном, назвав их… предателями: дескать, воспользовались они партией коммунистов в своих целях, а потом ушли, хлопнув дверью.

- Кто же из них более предатель? – допытывалась дотошная журналистка.

- Предательство есть предательство, - как бы мудро отвечал Воронин…

Естественно, и Марк Ткачук, и Юрий Мунтян ответили на высказывание бывшего босса. И если Марк Евгеньевич высказался жестко, но интеллигентно, то Юрий Мунтян был более прямолинеен – даже очень.

- Трудно комментировать слова человека, который в силу собственных сознательных решений навсегда лишил себя способности понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Но выбора нет. Надо ответить. Хотя бы «звёздному небу», если не «моральному закону» старика Канта.

Итак, я убеждён, что человек, для которого c ноября 2013 года предательство – не просто модус существования, но само существование. Человек, личность которого полностью и безвозвратно растворилась в его психопатологической алчности, осложнённой завистливостью и ревнивостью сельской шлюхи, она же - курва на всех языках Молдавии и не только Молдавии. Человек, который превратил себя в плевок в пыли у чиненных-перечиненных башмаков тех, кого предавал. Человек, который в июне 2014 года «оптом» и окончательно предал и продал своих партийных товарищей, старательно и с перевыполнением исключенных им из партии по указанию своего контрагента и хозяина. Человек, который предал и продал не только избирателей партии, но, в конечном итоге, и всю страну. Такой человек не может, вообще, нигде и никогда, рассуждать о морали. А ждать и/или просить его о моральных оценках – признак полной «разрухи в голове» вопрошающего. Поэтому прав, тысячу раз прав был Глеб Георгиевич, прекращая прения по похожему случаю на все времена словами: «Будь ты проклят, гад!», - написал Юрий Мунтян на своей страничке в Фэйсбуке.

Не мудрено, что в том случае, если эти высказывания дошли до экс-президента Воронина, то они могли сказаться на его здоровье. Что, в общем, не удивительно: Владимир Николаевич за последние несколько лет настолько привык к раболепию и поклонению, что любая критика воспринимается им как личное оскорбление – притом, несправедливое.

Но и в итоге, уважаемые читатели, вам решать, кто в этой истории более прав или виноват.