Мужчину из Кэушень застрелил охотник

69-летний житель села Киркэйешть района Кэушень погиб, будучи застрелен другим мужчиной, который охотился в лесу в окрестностях села Плоп-Штюбей.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Кэушень Сильвия Ветку сообщила IPN, что прибывшие на место сотрудники сил правопорядка установили, что 38-летний мужчина, житель Плоп-Штюбей, находился на охоте законно и владеет оружием также на законных основаниях. По предварительной информации, он выстрелил в камыши, где, как он думал, находилась лиса. После выстрела он обнаружил в том месте раненую собаку рыжего цвета, похожую на лису, и окровавленного мужчину, не подававшего признаков жизни.

По данному случаю возбуждено уголовное дело за убийство. На время расследования охотник оставлен на свободе. Если его вина будет доказана, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Другие обстоятельства случившего устанавливаются.