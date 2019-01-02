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Общество
В агропансионатах в новогоднюю ночь не осталось свободных номеров
02.01.2019

В агропансионатах в новогоднюю ночь не осталось свободных номеров. Многие решили встретить праздник вдали от городской суеты. Среди постояльцев было много иностранцев. В Старом Оргееве третий год подряд принимали группу туристов из Польши.

Процветания и крепкого здоровья постояльцам пожелали дети из окрестных сел. Администрация пансионата подготовила для гостей особую программу.

"Мы ждали гостей, подготовили плацинды, затем вместе испекли их в печи. Хотели вспомнить один из обычаев, приготовить еду, или организовать экскурсию. Сделали мамалыгу, все участвовали в процессе. С детьми пекли новогодние куличи", - рассказала администратор пансионата Олеся Кожокару.

Соблюдение давних традиций и обычаев впечатлило не только иностранцев, но и местных туристов. "Нам очень нравится здешняя атмосфера. Поэтому мы решили встретить Новый год здесь в компании друзей".

"Мы приехали всей семьей. Хотели показать детям, какие красивые места есть в Молдове". Ночь в пансионате обошлась постояльцам от тысячи до двух тысяч леев с человека.


 
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