2 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Сувейкэ: три дня доедать праздничные салаты чревато отравлением
02.01.2019

Главный врач центра по общественному здоровью Луминица Сувейкэ рассказала, как избежать отравления после новогоднего застолья.

Зимние праздники в Молдове не ограничиваются новогодней ночью и Рождеством. Гулянья, как правило, продолжаются вплоть до 14 января — Нового года по старому стилю. Соответственно, и, заставленные различными блюдами столы накрываются не один раз.

Эксперты сообщают, что после таких застолий десятки людей попадают в больницы с отравлением. Врач Луминица Сувейкэ рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik’e", что нужно делать, чтобы избежать негативных последствий.

"Особенно вредно на ночь есть мясо, и другую тяжелую пищу. Из-за того, что оно не успевает перевариваться могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также это может привести к пищевым токсикоинфекциям", — заявила Луминица Сувейкэ.

Врач также отметила, что ни в коем случае нельзя доедать праздничные блюда в течении нескольких дней.

"Нужно приготовить столько еды, сколько вы съедите за раз, и максимум на завтрак следующего дня. Потом такая пища может привести к отравлению", — отметила эксперт.


 
Количество просмотров:
48
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.