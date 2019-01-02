Корнелиу Попович: 2019 год станет годом испытаний (ВИДЕО)

В своем поздравительном послании по случаю Нового года советник президента Корнелиу Попович отметил, что 2019 год станет годом испытаний, пройдя через которые молдавское общество сможет проявить свою зрелость и приверженность ценностям демократии.

«Дорогие друзья, настало время подвести итоги. Конец года – это еще одна возможность задуматься о наших достижениях и неудачах, а также о том, что мы предлагаем. 2019 год станет годом испытаний, пройдя через которые молдавское общество и граждане Республики Молдова смогут проявить всю свою зрелость и приверженность ценностям демократии, любви к стране и нашим традициям.

Уроки прошлого дают нам силу и вселяют уверенность в том, что вместе, сплоченно и солидарно, мы достойно справимся с новыми вызовами и сможем построить лучшую Молдову для нас и наших детей.

Пусть 2019 год принесет нам радость и свет, пусть всем нам хватит мудрости и силы, чтобы стать лучше. Я желаю вам счастливого Нового года, здоровья, радости и исполнения всех желаний», - пожелал Корнелиу Попович.