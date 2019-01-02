Что изменится в Молдове в 2019 году: Пенсии и пособия повысятся, зарплаты – тоже, но штрафы все съедят!

Пособия для семей с детьми с 1 января увеличены.

Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 января, размер единовременного пособия при рождении ребенка повысят на 658 леев, с 5645 леев до 6303 леев, а ежемесячного пособия по уходу за ребенком для застрахованных и незастрахованных лиц - на 100 леев, с 540 леев до 640 леев, и ежемесячной помощи по уходу за детьми-близнецами до 3-х лет или более детей, рожденных единовременно, - на 50 леев.

Увеличенные пособия можно получить, начиная с сегодняшнего дня. В этих целях в Законе о госбюджете на 2019 год предусмотрено около 80,5 млн леев.

Дети-сироты получат повышенные пособия

Дети, оставшиеся без родительской опеки, размещенные в альтернативных службах опеки, с сегоднящнего дня будут получать более высокие пособия. Это предусматривает постановление правительства, вступившие в силу 1 января.

Так, дети, находящиеся под опекой/попечительством; дети, размещенные в социальной службе профессиональной родительской помощи; а также дети, воспитывающиеся в детских домах семейного типа, будут получать ежемесячное пособие в размере 1400 леев. Оно увеличилось на 75% - раньше дети получали 800 леев, 930 леев и, соответственно, 750 леев.

Установлено и единовременное пособие в размере 3513 леев для детей, помещенных в опекунскую/попечительскую службу, а для получателей профессиональной родительской помощи и воспитанников домов семейного типа его размер повышен с 3000 до 3513 леев.

Документ также предусматривает 30-процентное, 50-процентное и 100-процентное увеличение единовременных пособий детям с ограниченными возможностями от 1 до 3 лет и детям до одного года.

На выплату установленных пособий в госбюджете на 2019 год предусмотрены дополнительные финансовые средства на сумму около 40,5 млн леев.

На 10% увеличиваются с января пенсии по возрасту ниже 1589 леев

Вырастут также пособия семьям жертв и ликвидаторам чернобыльской аварии. Кроме того, по 600 леев выделено 61 тысяче получателей соцпособий. На эти цели выделено 567 миллионов леев. Это увеличение не исключает ежегодную индексацию пенсий ниже прожиточного уровня, которая ежегодно проводится в апреле.

1 января вступил в силу и закон о перерасчете пенсий, начисленных до 1999 года, получатели которых продолжали работать в течение 15 лет и платили отчисления в госбюджет. Это примерно две с половиной тысячи пенсионеров, выплаты им увеличатся до 4770 леев.

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зависимости от степени инвалидности станут получать на 400, 300 и 200 леев в месяц больше. Пособия членов семей скончавшихся ликвидаторов вырастут на 200 леев для каждого.

Тренеры со стажем работы от 20 лет, воспитавшие призеров олимпиад, европейских и мировых первенств, начнут получать пожизненное ежемесячное пособие. Его размер зависит от уровня достижений спортсменов. В частности, наставникам олимпийцев, завоевавших золото, будет начисляться ежемесячная выплата в размере средней зарплаты по экономике.

Сейчас в стране почти десять тренеров соответствуют критериям получения пособия. На эти цели в госбюджете предусмотрено 550 тысяч леев.

В январе почти 200 тысяч бюджетников получат повышенную заработную плату

Это результат реформы, вступившей в силу в декабре. Вырастут зарплаты работников образования, здравоохранения, системы социальной защиты, а также органов местной и центральной публичной администрации. В бюджетной сфере больше не останется зарплат ниже прожиточного минимума, или двух тысяч леев.

Амнистия для нелегалов

C 1 января пройдет новая амнистия молдавских граждан в России, которые, по тем или иным причинам, нарушили законодательство России по 26 статье. В частности, превысили законные сроки пребывания на территории РФ или совершили административное нарушение. Об этом договорились лидеры Молдовы и России в ходе официального визита президента Молдовы Игоря Додона в Россию.

Да здравствует российский рынок!

Другая договоренность президентов России и Молдовы касается совместных конкретных действий по увеличению экспорта товаров молдавского производства на российский рынок. Так, главы государств договорились, что с 1 января 2019 года будут сняты таможенные пошлины на экспорт в Россию следующих товаров молдавского производства: овощей, фруктов (яблоки, черешня, слива, нектарины и др.), плодоовощных консервов и винодельческой продукции.

Долой трудовые книжки и медицинские полисы

В этом году полностью исключаются из обращения бумажные трудовые книжки. Все данные, которые были внесены в этот важный документ, будут переведены в электронный формат. Записи, внесенные в трудовую книжку до 1 января 2019 года, остаются в силе и могут быть использованы по необходимости.

Те, кто хочет получить пенсию, должны документально подтвердить страховой стаж в течение всей трудовой деятельности. На период до 1 января 1999 года для подтверждения страхового стажа нужно предоставить трудовую книжку в оригинале и копии. За упразднение Закона о трудовых книжках парламент проголосовал летом 2017 года.

Напоминаем также, что застрахованным гражданам Молдовы больше не надо предъявлять бумажную версию медицинского полиса при посещении врача, госпитализации или для получения компенсируемых лекарств. Вся информация теперь доступна в электронном формате. Проверить ее можно на сайте Национальной компании медстрахования.

Курить нельзя бросить!

С начала этого года подорожает табачная продукция. Стоимость пачки сигарет без фильтра не должна быть менее 19 леев, а с фильтром – 25 леев. Организациям, которые будут продавать сигареты по цене ниже минимально уставленной, грозит штраф в размере 50% от стоимости сигарет, но не менее 1 тысячи леев.

Суровые штрафы за пьяную езду

Напомним, что в декабре 2018 года вступил в силу закон, подразумевающий ужесточение наказания за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь за вождение в нетрезвом виде будут не штрафовать, а изымать права сразу на полгода. За повторное задержание срок лишения прав увеличится до трех лет. При этом штраф может быть заменен неоплачиваемым трудом на пользу общества до 240 часов.

Для получения прав, после их изъятия, водителям придется прослушать курс Программы по борьбе с алкоголем и наркотиками, который обойдется нарушителю в 4 тысячи леев, а также повторно сдать экзамены на права.

В то же время транспортное средство нарушителя предполагается отправлять на штраф-стоянку за 250-300 леев, и за каждый час нахождения на ней – еще 15-40 леев, в зависимости от типа транспорта и времени

Конец эры пластиковых пакетов

Использование и продажа одноразовых пластиковых пакетов с сегодняшнего дня запрещены. Принятый парламентом этим летом закон вступает в силу постепенно, начиная с 2019 года.

За нарушение новых правил будут штрафовать и экономических агентов, и граждан. Документ вступает в силу постепенно — сначала для крупных предприятий, затем для малых.

Авторы закона предлагают заменить пластиковые пакеты бумажными, тканевыми или созданными из крахмала.

По официальным данным, ежегодно каждый гражданин использует минимум 140 пластиковых пакетов, процесс разложения которых в дальнейшем занимает более 100 лет