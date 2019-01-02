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Дорожные инспекторы с радарами поджидают лихачей
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|02.01.2019
Мобильные экипажи Национального инспектората по патрулированию, оснащенные радарами для измерения скорости, поджидают лихачей на следующих трассах:
- • М 5: Крива – Бельцы – Тирасполь, 255-266, 281-296 км;
- • R 1: Кишинев – Унгены (на сегменте Страшенского района);
- • R 3: Кишинев – Хынчешты, 25-40, 44-76 км (на сегменте Яловенского района);
- • R 6: Кишинев – Оргеев, 13-21, 23-60 км;
- • R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49-86 км;
- • R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сороки – Унгурь;
- • R 20: Оргеев – Резина, 0-23 км;
- • R 30: Кишинев – Новые Анены – Каушаны, 35-95 км;
- • R 33: Хынчешты – Лэпушна – М 1, 0-25 км;
- • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22-65 км;
- • г. Леова;
- • г. Чимишлия.
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