Авто Дорожные инспекторы с радарами поджидают лихачей Мобильные экипажи Национального инспектората по патрулированию, оснащенные радарами для измерения скорости, поджидают лихачей на следующих трассах: • М 5: Крива – Бельцы – Тирасполь, 255-266, 281-296 км;

• R 1: Кишинев – Унгены (на сегменте Страшенского района);

• R 3: Кишинев – Хынчешты, 25-40, 44-76 км (на сегменте Яловенского района);

• R 6: Кишинев – Оргеев, 13-21, 23-60 км;

• R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49-86 км;

• R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сороки – Унгурь;

• R 20: Оргеев – Резина, 0-23 км;

• R 30: Кишинев – Новые Анены – Каушаны, 35-95 км;

• R 33: Хынчешты – Лэпушна – М 1, 0-25 км;

• R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22-65 км;

• г. Леова;

• г. Чимишлия.

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