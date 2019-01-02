Безработные в Молдове стремятся освоить новые профессии

В 2018 году Национальное агентство занятости населения заключило контракты с 15 учебными заведениями, которые предложили организовать обучение по 39 программам профессий / специальностей / профессиональной подготовки для безработных.

Согласно Годовому плану действий Национального агентства занятости населения на 2018 год, было запланировано обучить 2770 безработных. На 10 декабря 2018 года курсы закончили 1863 безработных (67,3% от запланированного показателя на 2018 год), пишет diez.md.

Самые востребованные профессии для обучения:

повар — 349 человек (18,7% от общего числа выпускников)

парикмахер — 290 человек (15,6% от общего числа выпускников)

бухгалтер — 131 человек (7,0% от общего числа выпускников)

мастер маникюра — 116 человек (6,2% от общего числа выпускников)

швея — 111 человек (6,0% от общего числа выпускников)

В результате окончания курсов по профессиональному обучению 1944 безработных были трудоустроены или 104,3% всех выпускников, включая прошлогодних. 1267 безработных (68,0% всех выпускников) были трудоустроены при поддержке территориальных агентств занятости населения, а 677 безработных (36,3%) трудоустроились самостоятельно.

Напомним, что по данным Национального бюро статистики (по состоянию на 3-й квартал 2018 года), экономически активное население Республики Молдова (работающее население плюс безработные) составило 1407,7 тыс. человек, из которых: занятое население составляет 1377,3 тыс. человек, а численность безработных составляет 30,4 тыс. человек.