Граждане Молдовы пожелали властям мизерных пенсий и уйти в отставку

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Политика
Не быть свиньями в год свиньи – с таким пожеланием обратились граждане Молдовы к представителям власти. Также люди желали чиновникам мизерных зарплат, жить на одну пенсию и поскорее покинуть свои посты, передает tv8.md.
Люди хотят, чтобы в новом году, правительство больше внимания уделяло людям:
Были граждане, пожелавшие представителям власти столкнуться с теми же трудностями, с которыми ежедневно сталкиваются обычные граждане:
Были и люди, считавшие, что правительство не заслуживает даже того, чтобы их поздравили или пожелали что-либо:
«Мне нечего им пожелать. Они не заслуживают. Не выполняют своих обещаний».
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