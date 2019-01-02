Граждане Молдовы пожелали властям мизерных пенсий и уйти в отставку

Не быть свиньями в год свиньи – с таким пожеланием обратились граждане Молдовы к представителям власти. Также люди желали чиновникам мизерных зарплат, жить на одну пенсию и поскорее покинуть свои посты, передает tv8.md.

Люди хотят, чтобы в новом году, правительство больше внимания уделяло людям:

«Уважаемые представители власти, я бы хотел, чтобы в будущем году вы больше думали о людях».

«Чтобы нормально руководили страной, чтобы дети не уезжали за границу».

Были граждане, пожелавшие представителям власти столкнуться с теми же трудностями, с которыми ежедневно сталкиваются обычные граждане:

«Желаю им прожить на мою пенсию хотя бы месяц».

«Чтобы подняли людям зарплаты, пенсии, а коммунальные услуги снизили»

«Уважаемое правительство, сделайте так, чтобы наши дети не уезжали из страны. У меня 6 детей, 4 из которых за границей, а двое, которые остались здесь, едва сводят концы с концами. И мне как пенсионерке не хочется иметь пенсию в 600 леев. Давайте в год свиньи быть людьми».

Были и люди, считавшие, что правительство не заслуживает даже того, чтобы их поздравили или пожелали что-либо:

«Мне нечего им пожелать. Они не заслуживают. Не выполняют своих обещаний».