В Кишиневе появился кошкин дом

Хозяйка одного из цветочных магазинов выхаживает в нем уличных котов.

Настоящий кошкин дом. В одном из цветочных магазинов столицы много лет живут уличные коты. Хозяйка их подбирает, выхаживает и находит им новых хозяев.

"Мы уже пристроили больше 60 животных - кошек и собак. Точную цифру назвать не могу, мы уже сбились со счета. Чаще всего животных забирают наши клиенты, или те, кто проходит мимо и видит животных в окно", - говорит директор цветочного магазина Анна-Мария Ябанжи.

Для кошек в магазине есть все необходимое - миски с кормом, когтеточки, лежанки и даже электрический самоочищающийся лоток. Котам разрешают выходить на улицу, играть с украшениями.

"Мы перестали давать им клички, просто не успеваем - их очень быстро забирают в новый дом. Но тех, кто задерживается, называем Пуфиками, Мурзиками, Рыжиками - в зависимости от окраса", - добавила директор цветочного магазина Анна-Мария Ябанжи.

В магазине - много завсегдатаев. Приходят сюда не столько за цветами, сколько поиграть с животными.

"Коты - это совершенно уникально. Ты, когда заходишь - чувствуешь, что это не какой-то офис, а все так по-домашнему. Особенно дети могут зайти и с ними поиграть и потрогать".

"Это прекрасная идея. Каждый из нас должен заботится о животных, особенно зимой. Здесь коты находят тепло и получают шанс обрести новый дом".

"Я взяла собаку с очень тяжелой судьбой, мы ее долго адаптировали. Счастье, которое приносят адаптированные животные, взятые с улицы, - непередаваемое".