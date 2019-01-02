Англичанину вернули купюру в 50 фунтов, которую тот потерял, а он даже не поблагодарил

Мол, Западная Европа и прочие "внешние партнеры вам помогают и за это вы нас должны в ножки кланяться.

Шел перед Новым годом с девушкой по центру Кишинева. На перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы Бэнулеску Бодони девушка заметила, как из кармана идущего впережи мужчины вывалились деньги. Тот шел торопливо и даже не заметил этого.

Подошли, подняли. Это оказалась купюра в 50 английских фунтов. Догнали англичанина, протянули купюру:

- Вы потеряли...

Тот, ни слова не говоря, взял деньги и положил их в бумажник. Ни слова благодарности, ни-че-го! Как будто так и надо. Положил и пошел себе дальше. если и выпивший, то совсем чуть-чуть, на пьянство не свалишь такое пренебрежение приличиями.

- Может, не стоило ему деньги возвращать? - пошутила девушка.

- Стоило! - вздохнул я, хотя мего поведение иностранца тоже покоробило.

Шел и думал. Иностранец - представитель бывшей империи, "над которой никогда не заходит солнце". Привыкли, понимаешь, к тому, что аборигены должны им низкло кланяться и благодарить Большого брата за все. А ведь и прочие иностранцы порой так себя ведут. Мол, вы, жители Молдовы, самой нищей и бедной страны Европы, должны нас нижайше благодарить и ноги целовать за все, что мы для вас делаем! За вспомоществование материальное, за все наши кредиты вам, за то, что вы работаете в наших странах, за то, что вы можете это делать без виз! И будет с вас! Достаточно вам! А благодарить вас - ниже нашего достоинства! Обойдетесь!

Между прочим, если бы эта ситуация повторилась, мы бы снова вернули деньги. У вас свое достоинство, у на - свое. И наше нам кажется ценнее вашего!

ПАВЕЛ МУНТЯН