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Экономика
Молдова - основной поставщик законной рабочей силы в Израиль
02.01.2019

15% всех законных гастарбайтеров в этой стране - наши граждане.

В Израиле живут 167 тысяч иностранных рабочих, почти каждый третий попал в страну по туристической визе. Такие данные представило Центральное статистическое бюро.

Подсчитано, что по состоянию на 2017 год, в еврейском государстве законно проживали 100 тысяч иностранных граждан, которые прибыли на протяжении предыдущих 14 лет.

За тот же 2017 год, отмечается в отчете, 57 тысяч гастарбайтеров въехали в Израиль, 50 тысяч покинули его территорию.

Основные поставщики законной рабочей силы из-за рубежа – это Таиланд (25%), Филиппины (22%), Молдова (15%) и Индия (11,5%).

ЦСБ также располагает данными об иностранных туристах, оставшихся в Израиле в нарушение визового режима. Таких нелегалов насчитывается 67 тысяч (по состоянию на конец 2017 года).


 
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