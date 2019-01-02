Россия отменила пошлины на импорт вина, овощей и фруктов из Молдовы

Снятие пошлин особенно важно для молдавских производителей яблок и винограда. В 2018 году из-за избыточного урожая они столкнулись с нехваткой рынков сбыта.

Правительство России приняло постановление об отмене с 2019 года пошлин на импорт в страну молдавской плодовощной и винодельческой продукции, сообщил президент республики Игорь Додон.

Речь идет об овощах, фруктах (яблоки, черешня, слива, нектарины), консервах, винограде, винах и коньяках. Снятие пошлин стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым ранее с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Это постановление, как считает Додон, несомненно, будет способствовать значительному росту экспорта молдавских товаров на российский рынок, созданию рабочих мест, увеличению объема поступлений в бюджет.

"Выражаю признательность Владимиру Владимировичу за поддержку молдавского народа", - написал президент Молдовы на своей странице в Facebook.

Снятие пошлин особенно важно для молдавских производителей яблок и винограда. В 2018 году из-за избыточного урожая они столкнулись с нехваткой рынков сбыта. Ранее сообщалось, что Российская Федерация отменит таможенные пошлины на молдавские яблоки, виноград, овощи, консервы и вина до 1 июля 2019 года.