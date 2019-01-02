Еще одно выполненное обещание Илана Шор: общественный транспорт, бесплатный в часы пик

Примар Оргеева Илан Шор сделал ещё один подарок горожанам к новогодним праздникам.

37 новых единиц общественного транспорта будут циркулировать по отремонтированным улицам Оргеева, а в часы-пик пассажиры будут ездить бесплатно. Такого не было даже в советские времена! Таким образом Илан Шор выполнил ещё одно предвыборное обещание, данное горожанам во время избирательной кампании.

Торжественная церемония запуска новых автобусов прошла под аплодисменты тысяч оргеевцам, которые пришли полюбоваться Новым общественным транспортом.

Илан Шор подчеркнул, что это - реализация его предвыборных обещаний. «Во время избирательной кампании 2015 года я обещал, что в Оргеева будет бесплатный общественный транспорт. С сегодняшнего дня он есть!» - заявил примар Оргеева. .

Местные власти разработали специальную программу передвижения в новом общественном транспорте. Поездки будут бесплатными в часы-пик, когда люди едут на работу, в детские сады и школы и когда возвращаются домой. В интервалах между 7.00 и 9.00 и с 17.00 до 19.00. Таким образом местная администрация во главе с Иланом Шором создала все условия, чтобы оргеевцы могли воспользоваться новым удобным, качественным, безопасным и бесплатным транспортом, как советское время.

Илан Шор выполнил ещё одно предвыборное обещание

«Мы разработали специальный график для вас. Микроавтобусы - новые, современные, оснащённые всем необходимым для безопасности и удобства. Для жаркого времени года они оборудованы кондиционерами»,- подчеркнул Илан Шор.

Примар пообещал, что в течение двух ближайших недель транспорт будет оснащён камерами наблюдения, системой GPS и бесплатным доступом в интернет. Илан Шор призвал оргеевцев относится к новому транспорту заботливо, поскольку он является муниципальной собственностью. Таким образом Оргеев стал первым городом страны, который располагает собственным парком микроавтобусов.

Это - исторический момент. Это - наша собственность, и люди должны о ней заботиться. Мы- первый город в стране, который располагает собственными микроавтобусами», - сказал Илан Шор. Чтобы продемонстрировать качество нового общественного транспорта, Илан Шор проехал на одном из микроавтобусов, который выходил на маршрут.

Торжественная церемония запуска новых автобусов

Он упомянул и о водителях, которые будут управлять новыми автобусами, отметив их профессионализм и необходимую квалификацию. «Счастливого пути», - пожелал Илан Шор оргеевцам, поздравив их и с зимними праздниками. «Я всегда говорил, что каждый хочет верить в волшебство зимних праздников. Желаю, чтобы все ваши мечты сбылись, а мы сделаем все, чтобы это произошло»,- заверил примар Оргеева Илан Шор под аплодисменты собравшихся.