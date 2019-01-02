Реакция диаспоры на решение Майи Санду баллотироваться в избирательном округе Западной Европы: «Вы вытерли об нас ноги»

С жесткой реакцией выступила диаспора после того, как избирательный блок ACUM объявил, что Майя Санду будет баллотироваться в избирательном округе Западной Европы.

Председатель молдо-итальянской Ассоциации ”Dor” Александр Казаку утверждает, что альянс ПДС-Платформа «ДА» показал свое настоящее лицо и уважение к диаспоре, точнее сказать, неуважение.

- Герои Диаспоры, которые с пеной у рта кричали в интернете, сегодня молчат? А как вы бросаетесь на амбразуру! Уже видите себя в парламенте. Я сделал для вас место, пожалуйста! Но вы не стали кандидатами, не так ли? А Майя и Алайба уже стали! Они просто из Диаспоры! Они знают, что у вас не так! Если вы попадете в парламент, Майе придется ехать на заработки на ваше место?! Вы сошли с ума? Что знает Майя о диаспоре и жизни за границей? – эмоционально написал Казаку в Фэйсбуке.

Представитель диаспоры призывает молдаван, проживающих за границей, хорошо проанализировать, кто ворует у них голос.

- Обдумайте…Моя цель заключается в том, чтобы заставить вас подумать и самостоятельно сделать вывод: кто ворует у вас голос, кто принимает вас за дураков, кто вас обманывает и предает…Нэстасе решил бороться с Цуцу, в том же избирательном округе. Майя тащит за собой диаспору Западной Европы. Для США и Канады не нашлось лучшего кандидата, чем Алайба. Кто это? Молдаване из США и Канады, вроде у вас было столько золотых лидеров? Все, что нужно знать о ПДС и «ДА». Как говорится, все, что рождается от ЛДПМ, мыши едят…манипуляция и дешевый пиар, - написал председатель молдо-итальянсской Ассоциации Dor в Фэйсбуке.

С жесткой реакцией выступил и Игорь Черетеу, активный участник протестов диаспоры в поддержку ПДС-Платформы «ДА». На этот раз Черетеу опубликовал видео-обращение, полное критики в адрес Майи Санду.

- Спасибо, госпожа Санду, что показали, как вы заботитесь о диаспоре. Неуважение к нам, диаспоре. Вы считаете нас глупыми тупицами. Думаете, что мы не можем себя представлять, что мы не имеет права на то, чтобы нас представлял кто-то в парламенте? Вы украли у нас и это право, - говорит представитель диаспоры.

Он обвинил лидера ПДС в том, что она использовала молдаван, проживающих за границей, а сейчас вытирает об них ноги. «Почему вы не баллотируетесь в избирательном округе, где вы родились, или в Кишиневе? Вы забрали у нас единственное право, которое у нас было, на представителя диаспоры».

- Вы использовали нас, как другие. Мы видели списки, там нет никого из диаспоры. Мне давно сказали, какие у вас намерения и что это планировалось давно, вы используете чувствительную сторону людей, которым больно, которые хотят домой. Я думал, вы боролись за перемены, но я убедился, что вам все равно, что говорит диаспора. Вы вытерли об нас ноги, - заявил активист диаспоры.