Что нас ожидает в 2019 году

Парламентские выборы по смешанной избирательной системе и республиканский консультативный референдум состоятся 24 февраля. Избиратели получат по четыре бюллетеня: два по парламентским выборам и два по референдуму. Это будет бюллетень со списком кандидатов по партийным спискам и бюллетень с кандидатами по одномандатным округам. И для консультативного референдума - по одному для каждого вопроса. С выборами связаны социальные программы поддержки населения и некоторые ограничения, которые вступят в силу после них и приведут к всплеску цен.

Банки уже начали передавать информацию налоговикам

Со 2 января банки обязаны передавать информацию обо всех счетах физических лиц в налоговую инспекцию. Речь идет обо всех счетах, открытых физическими лицами, а также денежных переводах из-за рубежа. Таким образом, лица, получающие переводы, а также те у кого есть счета, не смогут претендовать на социальную помощь.

Бюджетники получат зарплату по новому закону…

Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере вступил в силу с 1 декабря и применим примерно к 200 тысячам работников 2700 бюджетных организаций и учреждений. Он не позволяет муниципальным властям выплачивать надбавки к зарплате учителям и врачам.

Специальная телефонная линия для консультаций в области применения закона будет работать до конца февраля 2019 года: 0 8000 1525 (кнопка 6), с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00.

… Но не смогут устроиться на работу

Введен мораторий на трудоустройство на вакантные должности в госучреждениях с 1 января по 31 декабря 2019 года. Всего вакантных должностей 13 616, в том числе, финансируемых из государственного бюджета – 8 391 и из местных бюджетов – 5 225.

Большая часть вакансий в МВД - 2586, минобороны - 1581, министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты - 692, Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - 424, национальной кассе социального страхования – 391.

Эта мера - результат отсутствия финансовых средств, о чем умолчали при утверждении закона об унитарной системе оплаты труда бюджетников.

Пенсии не проиндексируют

В конце декабря правительство приняло под свою ответственность закон о дополнении положений закона №313/2018. Получателям всех видов пенсий и пособий, назначенных до 1 декабря 2018 года, ежемесячный размер которых не превышает 2000 лей, будет предоставлена единовременная помощь в размере 600 лей.

Согласно закону №254/2018, принятому парламентом ранее , с 1 января 2019 года повышение ждет тех, у кого пенсия менее 1589 лей. Рост составит 10 процентов. И только для пенсионеров. К получателям пособий этот закон не применяется.

По всей вероятности, остальным пенсионерам индексации ожидать не стоит. Почему?

Закон гласит: если в предыдущем году, то есть в 2018-м, индекс потребительских цен составлял менее 2 процентов - в следующем году пенсии не индексируются. По итогам 11 месяцев 2018 года ИПЦ - 0,4 процента. С учетом декабря эти данные не изменятся, поэтому законных оснований для индексации пенсий нет. И хотя в законе о социальном бюджете на 2019 год есть резерв в 10-12 процентов, шансы на индексацию нулевые. Скорее всего, так и будет.

Кому ожидать перерасчета пенсии...

Граждане, вышедшие на заслуженный отдых до 1 января 1999 года, могут потребовать пересмотра пенсии с учетом взносов, сделанных в фонд социального страхования после своего оформления пенсии.

Воспользоваться такой возможностью смогут только те, у кого трудовой стаж после выхода на пенсию более 15 лет, - и только один раз. Даже если пенсионер продолжит работать, вторичного пересмотра не будет.

Пересчитанная средняя пенсия может составить от 2000 до 4770 лей.

... И кому ее будут пересылать за рубеж

С 1 января 2019 года граждане Молдовы, постоянно проживающие в государстве, с которым у республики не заключено соглашение о социальной защите, могут подать заявление на получение пенсии в территориальном органе социального страхования по последнему месту жительства в нашей стране. Это касается соотечественников, которые выполнили все условия для получения пенсии.

Гражданам Молдовы, постоянно проживающим за пределами страны, нужно будет раз в год предъявлять справку, подтверждающую, что они живы (certificat de viață), иначе выплаты прекратятся.

Государство перешлет пенсию гражданину Республики Молдова в страну, где он постоянно проживает, в молдавских леях, затем они переконвертируются в валюту иного государства.

Пособия увеличат детям, оставшимся без родительской опеки…

Ежемесячное пособие в 1400 лей будут получать дети, находящиеся под опекой и попечительством; размещенные в социальной службе профессиональной родительской помощи; воспитывающиеся в детских домах семейного типа. Рост на 75 процентов (было 800, 930 и 750 лей).

Установлено единовременное пособие в 3513 лей для детей, помещенных в опекунскую и попечительскую службу. Для получателей профессиональной родительской помощи и воспитанников домов семейного типа его размер повышен с 3000 до 3513 лей.

Постановление правительства также предусматривает 30-, 50- и и 100-процентное увеличение единовременных пособий детям с ограниченными возможностями 1-3 лет и детям до года.

… Родителям при рождении ребенка…

Его приведут в соответствие со средней заработной платой. С 1 января размер пособия - 6303 лея.

… И начинающим педагогам

Единовременное пособие для начинающих специалистов повысили в три раза - с 45 тысяч до 120 тысяч лей, то есть до 6000 евро.

Переводятся в электронный формат трудовые книжки

В новом году упраздняется трудовая книжка. Все данные оцифрованы и будут храниться на личных счетах застрахованных лиц.

Записи, внесенные в трудовую книжку до 1 января 2019 года, остаются в силе и могут быть использованы по необходимости. До 28 декабря работодатели должны были вернуть сотрудникам трудовые книжки с записями.

НАРЭ перестанет устанавливать потолок цен на топливо

C 1 марта розничные реализаторы нефтепродуктов и сжиженного газа получат право, пользуясь методикой, которую должно разработать НАРЭ, формировать цены на топливо. Цены будут утверждаться НАРЭ с учетом прибыли, которая не должна будет превышать 10 процентов. Конкурентного рынка топлива у нас пока нет, а срок 1 марта может быть связан с выборами.

Сигареты подорожают

Одно из требований закона о борьбе против табака, вступившего в силу 1 января, - запрет на продажу табака близ школ и больниц: «Коммерческие площади менее 20 квадратных метров, на которых продаются табачные изделия и сопутствующие товары, должны быть расположены на расстоянии не менее 200 метров от учреждений образования и медицинских учреждений».

Подорожала и сама табачная продукция согласно положениям закона о госбюджете-2019. Сигареты с фильтром - в среднем на 19, без фильтра - на 35 процентов. Минимальная розничная цена пачки сигарет с фильтром - 25 лей, без фильтра - 19 лей.

Рост расходов на оборону

В 2019 году на 102 миллионов лей вырастут расходы на оборону, что предусмотрено концепцией национальной обороны, принятой в июле 2018 года.

«Разрабатывали ее, по некоторым данным, специалисты НАТО, - считает аналитик Богдан Цырдя. - Документ укладывается в планы НАТО по расширению блока на Восток… Поэтому расходы НАТО и США на оборону выросли. Рост расходов «нейтральной» Молдовы - заоблачный. В течение семи лет наши затраты увеличатся более чем вдвое: в 2018 году бюджет обороны был 625 миллионов лей, в 2019 – 736 миллионов, в 2025-м - 1,465 миллиарда лей. НАТО желает выстроить военный плацдарм вокруг России. Отсюда и конференции по безопасности со странами ГУАМ, где предложили создать совместные военные батальоны».

Европа подложит нам свинью

Макрофинансовая помощь Евросоюза приостановлена на неопределенный срок.

В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро - в виде гранта, а 60 миллионов - льготный кредит. В 2018 году помощь не поступила. В пресс-релизе делегации Евросоюза в Молдове говорилось: «Европейский союз подтверждает сокращение финансовой поддержки из-за нарушения принципов правового государства и демократии в Молдове. Платежи из программ макрофинансирования и бюджетной поддержки ЕС приостановлены до ожидаемого прогресса в различных названных областях».

Марина ТИМОТИНА