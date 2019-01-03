ЦИК зарегистрировала кандидатов ДПМ и 28 одномандатников

Кандидаты в депутаты парламента Республики Молдова по общенациональному округу от Демократической партии Молдовы зарегистрированы в качестве участников парламентских выборов от 24 февраля 2019 года. Соответствующее решение в среду, 2 января, приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), передаёт IPN.

ДПМ представила в ЦИК документы для регистрации 26 декабря. Список Демпартии насчитывает 53 кандидата.

Кандидаты приостановят свою профессиональную деятельность на период избирательной кампании.

В список входят 45% (24) женщины и 55% (29) мужчин.

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До 1 января было подано 88 заявок на регистрацию кандидатов в депутаты по одномандатным округам. Окружные избирательные советы одномандатных округов зарегистрировали 251 инициативную группу поддержки кандидатов в депутаты, выдав подписные листы, передаёт IPN.

Как сообщает Центральная избирательная комиссия, в одномандатных округах были зарегистрированы 28 кандидатов. Решения об их регистрации, как и другие сведения, представляющие общественный интерес, будут размещены на официальном сайте Комиссии, в разделе „Парламентские выборы-2019”, в рубрике „Избирательные округа”.

Крайним сроком подачи документов для регистрации инициативных групп для поддержки кандидатов на должности депутатов парламента по одномандатным округам является 4 января.

Для регистрации в одномандатном округе человек должен обратиться в окружной избирательный совет того округа, где он желает баллотироваться. В совет подаётся заявление о выдаче подписных листов. Чтобы быть зарегистрированным окружным избирательным советом, кандидат по одномандатному округу должен представить подписные листы, содержащие подписи не менее чем 500 и не более чем 1000 своих сторонников, обладающих правом голоса и зарегистрированных в том избирательном округе, где он намерен баллотироваться. Женщина-кандидат может быть зарегистрирована, если представит подписи не менее чем 250 и не более чем 500 сторонников, обладающих правом голоса и относящихся к тому избирательному округу, где она желает баллотироваться.

Одновременно с собранными подписями в избирательный совет подаётся и пакет документов. Избирательный орган осуществляет регистрацию или отказывает в регистрации выдвинутых на выборах кандидатов в течение семи дней со дня приёма документов.