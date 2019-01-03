Год в темпе allegro: предновогодняя беседа с композитором Евгением Догой

Маэстро провел 2018 год на концертах по всему миру — от Вены до Нижнего Новгорода.

Итоги 2018 года подвел композитор Евгений Дога в беседе с корреспондентом Sputnik. Живой классик рассказал о жизни на две столицы, грядущем сборнике новелл и неизвестном счастье.

— Каким был для вас 2018 год?

— Спасибо Богу за него. Год обошелся без "прогалин", был наполнен интересными музыкальными событиями — а в них весь смысл моей жизни. Я написал ораторию для солистов, хора и оркестра, выступил c симфоническим оркестром в священном для меня месте — неподалеку от кладбища, где похоронен мой отец, в венгерском городе Секешфехерваре. Посчастливилось сыграть концерт в венском дворце Шенбрунн, где для королевских особ играли Моцарт и Гайдн. В Анкаре я выступал с президентским симфоническим оркестром. Событием для меня стал концерт в Нижнем Новгороде — я объездил почти все российские города, а вот туда раньше почему-то не попадал.

В Кишиневе наконец начали печатать ноты моих произведений для детей — "Скрипунеллы" – дуэты скрипки и фортепиано, песни. В Бухаресте вышли две мои книжки про домашних животных — про кота: "Амур и его амурные дела", и про песика: "Джой и его собачьи дела". Я дописал и редактирую большой сборник новелл, его опубликуют уже в будущем году. За жизнь накопилось много интересного материала, над которым я размышлял и выложил на бумагу — чтобы высвободить свою память и поделиться поучительными вещами. Поучительными, кстати, и для меня самого.

— А как вы этот сборник назовете?

— Еще не решил, но название, думаю, будет состоять из заголовка и подзаголовка, как и у моей первой большой книги: "Немузыкальные россыпи, или Вихревая спираль времени". Для новой книги я уже придумал подзаголовок: "Блики на автографах моей памяти", а вот какой будет первая половина названия, пока не знаю.

— Раз уж речь зашла о названиях — как бы вы озаглавили ваш 2018 год?

— "В темпе allegro (бодро, радостно — прим. ред.)".

— Хотите, чтобы 2019-й был в темпе adagio (медленно, спокойно — прим. ред.)?

— Нет-нет! Иногда кажется, что ход дней надо бы приостановить, но это неправда! В фильме "Мария, Мирабела", для которого я когда-то написал музыку, девочка просит Короля часов: "Останови время хоть на мгновение, хоть чуть-чуть!", а он: "Нет! Нельзя, иначе реки не потекут, луна не взойдет". Уж лучше пусть время будет лететь без остановок, иначе не наступит весна, не придет дорогой человек, которого ты ждешь. Да и сборник новелл не напечатается.

— От общих философских вопросов предлагаю перейти к более приземленным. Расскажите, пожалуйста, как вы справляете Новый год.

— Предпочитаю праздновать с семьей в Кишиневе. От шумных новогодних встреч я давно отказался — это, по моим понятиям, сугубо семейный праздник. Естественно, на новогодних праздниках мы будем принимать гостей, а может быть, и сами в гости пойдем, хотя я редко выхожу из дома.

— Комфортно ли вам жить вот так, на две столицы?

— Эти две жизни — "кишиневская" и "московская", дополняют друг друга, их нельзя разделить. С Кишиневом у меня связь генетическая, а с Москвой — духовная. В Москве снято большинство фильмов с моей музыкой, сочинены и записаны все основные произведения, здесь живут многие мои друзья и просто добрые знакомые.

Раньше при переездах из города в город я обрывал руки стопками нот — они, заразы, тяжеленные! Сейчас я трачу большие средства на то, чтобы перевести их в цифровой формат. Это гораздо удобнее — нажал кнопку, и ноты полетели в любой конец света.

— А какую музыку вы слушаете на Новый год?

— Я не люблю окружать себя музыкой, и не дай Бог — той, которую зачастую нам предлагает массмедиа. Она ужасная! Непозволительно так насиловать народ, пичкать его музыкальным вторсырьем, а потом его же винить в невежестве.

Время от времени я собираю в Кишиневе свой Музыкальный салон с артистами, поэтами, художниками, политиками. Там взрослые и дети играют живую музыку, читают стихи, беседуют, любуются художественными выставками. Так я пытаюсь возродить прекрасные традиции XIX века. В этом Салоне мы с женой по вечерам слушаем новую музыку в записи или проигрываем классику на виниловых пластинках.

— Чего вы обычно желаете своим близким в грядущий праздник?

Счастья желаю не очень уверенно — потому что просто не понимаю, что это такое, счастье, да, думаю, никто этого не знает. Главное — многих лет и здоровья! В молодости не обращаешь на него внимания, а теперь каждый час оно о себе напоминает. Вернее, не столько само здоровье, сколько боли и недомогания, будь они неладны! С Новым годом!

Тимур Селиванов