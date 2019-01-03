Странная профессия в Молдове - депутат: Это тот, кто ничего не умея, ничего не создав, пыхтит и корчит из себя депутата

Эта никчемная прослойка молдавского бутерброда катается "по заграницам", толстеет, качается в элитных спортзалах. Ну, что, главный Новогодний праздник позади. Теперь о праздном, то есть о праздных.

Немного о политике. Кто мне может объяснить, что это за специальность такая вырисовалась в Молдове - политик-депутат?

У нас дофигище народа, нигде не работающего, но хорошо пристроившихся на поприще "политиков" и "околополитиков".

Понятно, когда у человека есть специальность, профессия и конкретная трудовая деятельность, в которой человек достигает успехов... А вот когда человек пыжась, ничего не умея, ничего не создав, ничего не добившись, пыхтит и корчит из себя депутата или норовит туда пролезть, то это проблема государственного масштаба.

Предприимчивые лоботрясы, в своей жизни не сделавшие ничего полезного, целыми днями грызутся с другими, точно такими же бездельниками.

Эта никчемная прослойка молдавского бутерброда катается по-заграницам, толстеет, качается в элитных спортзалах, брендово одевается. Бродит по ресторанам. Покупает дорогие машины. Кто-то уже в дамках, присосавшись к государственным кормушкам. Кто-то на подлёте в д-е-п-у-т-а-т-ы......

Д-а-р-м-о-е-д-ы..

Когда-то, раньше, в депутаты выбирались люди, достигшие успеха в какой-то трудовой деятельности. Выдающиеся учёные, врачи, юристы, талантливые производственники, космонавты, военные и даже рабочие. Люди, выдвинутые в парламент, не только заседали, но и работали на своих основных работах.

Спрашивается, сегодня с какого кипариса, депутаты получают множество надбавок, повышенные пенсии и много-много льгот. За какие-такие заслуги, если в стране полный хаос и бардак. Если населения почти не осталось????

Я бы депутатам вообще не платила зарплаты, пусть работают на своей основной работе. Оплачивала бы только выходные сессии. И по результатам. Есть прогресс за время вашего руководства, нате вам премию за четыре года. Нет - значит ни премий, ни льгот, ни повышенных пенсий.

И никаких политических бездельников. Нет специальности. Ничего не добился на профессиональном поприще. Не умеешь ничего. Не создал ничего. Будь любезен, вали на 101 километр.

Тогда, может, что и получится. Тогда может страна и встряхнёт себя всяких присосок и паразитов.

ЕЛКА СОЛНЫШКИНА