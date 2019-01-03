Уроженец Молдовы стал «Человек года в плавании на открытой воде» и номинантом на Нобелевскую премию мира

Всемирная ассоциация по плаванию на открытой воде (WOWSA) назвала пловца из Молдовы лучшим в 2018 году.

Пловец Ион Лазаренко-Тирон, с первой попытки преодолевший семь самых опасных проливов мира, удостоен звания «Человек года в плавании на открытой воде». Об этом сообщает портал dailynews.openwaterswimming.com.

В этой категории пловцу из Молдовы противостояли 14 именитых спортсменов, занимающихся марафонским плаванием, из США, Европы, Африки и Австралии. В числе достижений Иона Лазаренко-Тирона пересечение проливов Гибралтар (4 часа 41 минута), Ла-Манша (13 часов 34 минуты), Северного пролива (16 часов 23 минуты), пролива Каталина в Калифорнии (12 часов 1 минута), Малаккского пролива (18 часов 11 минут), пролива Цугару (11 часов 20 минут) и пролива Кука (11 часов 5 минут). Причем именно молдавский пловец стал первым человеком в мире, преодолевшим семь опасных проливов с первой попытки.

В разные годы звания World Open Water Swimming Man of the Year удостаивались:

2008: Рэнди Натт, США

2009: Петар Стойчев, Болгария

2010 Год: Маркос Диас, Доминиканская Республика

2011: Джейми Патрик, США

2012: Стивен Редмонд, Ирландия

2013: Пэвкайп Маллон, Ирландия

2014: Анри Карма, Эстония

2015: Антонио Аргуэльес Диас-Гонсалес, Мексика

2016: Неджиб Белхеди, Тунис

2017: Антонио Аргуэльес Диас-Гонсалес, Мексика

2018: Ион Лазаренко-Тирон, Республика Молдова

А 2013 году он организовал и проплыл по Днестру 235 км за 11 дней в благотворительных целях. Своими достижениями Ион старается не только популяризировать плавание, но и продвигать имидж Молдовы за рубежом. Помимо занятия спортом проживающий в Ирландии молдавский пловец ведёт активную общественную деятельность – он занимается сбором средств для благотворительных организаций Молдовы.

В 2019 году Ион Лазаренко-Тирон номинирован на Нобелевскую премию мира. Молдавский пловец стал первым пловцом, удостоенным подобной чести.