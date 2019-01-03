Запрет на полиэтиленовые пакеты приведет к буму разводов в Молдове

Молдова всегда бежит впереди паровоза, но остается самой неразвитой страной.

Знаете ли вы молдавскую семью, в доме которой не было бы специального шкафчика, куда кладутся пластиковые пакеты? По этому шкафчику можно дать характеристику этой семье, особенно хозяйке.

Итак, вариант первый. В шкафчике беспорядок – он беспорядочно набит разными скомканными пакетами, так, что еле-еле закрывается. При этом, пакеты чистые, но не стиранные, использованные только раз. Перед вами чистоплотная, но занятая хозяйка. Эта женщина – не скряга. Если пакет запачкался, она его просто выбросит, грязным в шкаф не положит, но и стирать не станет. А складывать пакетики ровно и аккуратно она не может – слишком мало у нее времени.

Вариант второй. Шкаф забит пакетами – грязными и чистыми. Речь идет о женщине неаккуратной и экономной. Выбросить использованный и испачканный пакет ей жалко, а помыть – лень. Ленива.

Вариант третий. В шкафу мало пакетов. Но все они аккуратно сложены, порядок – глаз не оторвать. Перед вами женщина, у которой дома чисто, как в аптеке. Хорошая хозяйка. Не жадная, лишнее выкидывает. Однако, немного зануда – иначе выглаживать пакеты не станет.

Вариант четвертый. В шкафу куча выстиранных полиэтиленовых пакетов. Скорее всего, речь идет о женщине преклонного возраста. Скупа, консервативна.

Многие, наверное, и не догадывались, но по этому небольшому месту в каждом доме можно определить, подходит вам такой спутник жизни или нет. И решить: жениться или не жениться!

И вот теперь нас хотят лишить этой возможности. Полиэтиленовые пакеты запрещают. С 1 января 2019 года вступает в силу соответствующая поправка в закон о внутренней торговле. Закон будет вступать в силу постепенно. Сначала из магазинов исчезнут пакеты с толщиной стенок более 50 микрон. Через год из оборота будут изъяты пакеты, толщиной от 15 микрон. А с 2021 года под запрет попадут любые пакеты, за исключением пластика, используемого для упаковки товаров в заводских условиях. За нарушение новых правил будут штрафовать и экономических агентов, и граждан. Авторы закона предлагают заменить пластиковые пакеты бумажными, тканевыми или созданными из крахмала.

Как пишет logos-press, Европарламент давно настаивает на том, чтобы к 2019 году каждый житель Евросоюза использовал не более 90 легких пластиковых пакетов, которые считаются наиболее вредными для экологии, а к 2025 году – до 40 пакетов. До конца 2018 года все страны обязаны запретить бесплатное предоставление пластиковых пакетов в момент продажи товаров или услуг.

Но настолько ли актуален запрет для нашей страны, в которой пакеты стирают и сушат на веревке? В которой бесплатного нет ничего – за пакеты мы платим в магазине, поэтому лишний не возьмем. В стране, в которой от бедности многие ходят в магазин со своим одноразовым пакетом, который используют 100 раз?

В том, что полиэтиленовая проблема стоит перед человечеством остро, нет сомнений. Пакеты эти разлагаются 100 и более лет. Поэтому многие страны, как развитые, так и не очень, запрет на их использование уже ввели. Однако, удивляет то, как Молдова бежит впереди паровоза именно тогда, когда в этом нет острой необходимости. У нас есть множество проблем, в том числе в сфере экологии, которые нужно решать незамедлительно. Чего только стоит мусорная проблема молдавской столицы! Но это подождет. Главное, запретить пакеты, как того требует Европарламент…

Теперь в шкафчиках наших будет порядок. Будем бережливо хранить и выстирывать пакеты, чтобы дольше нам прослужили. И нельзя будет по этим шкафчикам определить, подходит вам для жизни их владелец или нет. Ошибаться начнем, жениться на ком попало. Все карты спутает нам этот запрет. Из-за этого впоследствии бум разводов последует в стране…

ПАВЕЛ МУНТЯН