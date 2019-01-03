Тайное стало явным: Жители Молдовы имеют право на паспорт Евросоюза - как его получить

После получения румынского гражданства его обладатель сможет подать заявку на получение паспорта Европейского союза.

Потомки репатриантов из Румынии и Молдовы в Израиле тоже могут иметь право на получение румынского гражданства, а благодаря ему и паспорта Европейского союза, так как с 2007 года Румыния является членом ЕС. Об этом пишет https://www.vesty.co.il.

Румынский, а соответственно и европейский паспорт может заинтересовать тех, кто планирует учиться, жить и работать в Европе, так как он предоставляет своим обладателям право свободного передвижения между странами, льготы при поступлении и оплате учебы в вузах, медицинские услуги и помощь в открытии и ведении бизнеса.

Например, студенты-граждане ЕС имеют право на облегченные условия поступления в государственные вузы и на бесплатное обучение и в них. Предприниматели-граждане ЕС имеют право открывать свои бизнесы быстрее за счет сокращения бюрократической процедуры. То же самое относится к тем, кто занимается сделками с недвижимостью.

Кто имеет право на получение румынского паспорта?

Согласно румынскому законодательству, таким правом обладает человек, чьи родители или родители родителей родились в Румынии. Однако этим закон не ограничивается. Он распространяется на потомков тех, кто родился в Молдове до 1940 года, когда территории этих стран находились под румынской властью.

Претенденту на получение румынского гражданства нужно доказать, что его родители или родители родителей – вне зависимости от того, живыони или нет - были гражданами или имели право на гражданство Румынии. Для этого желательно найти свидетельство о рождении того предка, который служит "зацепкой" для получения румынского паспорта. В случае отсутствия такого документа можно обратиться за получением его копии, которую выдадут при наличии подтверждающих личных данных (имени, фамилии, даты рождения и города рождения).

Как происходит процесс подачи прошения и получения паспорта?

Помимо свидетельства о рождении румынского предка, для подачи прошения на получение румынского гражданства необходим действительный израильский паспорт, свидетельство о рождении просителя и его же свидетельство о браке, если претендент женат (замужем). Возможно, в процессе рассмотрения просьбы у кандидата попросят и другие документы.

По времени процесс занимает от полутора до двух с половиной лет, – затяжка может быть связана с тем, утратил ли предок румынское гражданство при репатриации в Израиль или оно сохранилось. Тот, кто не утратил гражданство, расценивается как "дремлющий гражданин", возобновить гражданство которого можно относительное быстро.

Однако тем, чьи предки были лишены гражданства Румынии (как это происходило с теми, кто репатриировался в 1950-е годы), придется доказать, что утрата гражданства произошла по независящим от человека причинам. В некоторых случаях румынские власти могут потребовать от претендента доказательства его связи со страной или определенное владение языком.

После получения румынского гражданства его обладатель сможет подать заявку на получение паспорта Европейского союза. Этот процесс занимает несколько месяцев.