Тоже мне, подруга называется: Зачем Майя Санду отобрала у молдавской диаспоры право выдвигать своего кандидата?

Стало понятно, почему лидер правой оппозиции так заигрывала с теми гражданами Молдовы, которые живут и работают за границей.

О том, что правая оппозиция в лице ПАС и ДА (ныне – блок ACUM) умеет работать с диаспорой, никем не оспаривается. На всех акциях протеста и Андрей Нэстасе, и Майя Санду регулярно делали в адрес диаспоры реверансы, а ее самые яркие представители пламенно выступали на митингах.

- Диаспора с нами – мы слышим тебя! – кричала толпа.

Более того, когда стало известно, что парламентские выборы состоятся в том числе и по одномандатным округам, именно лидеры диаспор из разных стран вполне ожидаемо лелеяли мечту пройти в законодательный орган страны по своим округам, но – не тут-то было.

В среду, 2 января 2019 года, стало известно, что ACUM выдвинул Майю Санду кандидатом в… избирательном округе Западной Европы. Нет, вне всякого сомнения, политика – циничная штука, но в данном случае картина выглядит совсем неприглядной, а члены тамошней диаспоры наверняка чувствуют себя, минимум, использованными. Получается, что все слова о том, что в парламент от ACUM пойдут люди, которые на протяжении последних лет были главными инициаторами и поддержкой ПАС и ДА, должны, гм, подвинуться в пользу Санду.

Произошедшее тем более удивительно, что Майя Санду практически сто процентов попадает в парламент по партийным спискам. Но в итоге приняла решение занять место лидеров диаспоры в Западной Европе.

- Мы зря старались, как ты могла, подруга моя, - впору запричитать обиженным соотечественникам, которые горбатятся за пределами Молдовы.

- Тоже мне, подруга называется, - вторят им те, кто надеялся защищать интересы избирателей в парламенте…

В общем, с какой стороны ни посмотри, а история получается крайне некрасивой.

- Если вы попадете в парламент, Майе придется ехать на заработки на ваше место?! Вы сошли с ума? Что знает Майя о диаспоре и жизни за границей? – эмоционально написал председатель молдо-итальянской Ассоциации ”Dor” Александр Казаку в Фэйсбуке.

Это очень хороший вопрос, но, боюсь, останется он без ответа. И так все понятно.

ПАВЕЛ МУНТЯН