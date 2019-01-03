Ион Кику: «Банки снизили эффективную процентную ставку для Prima Casа, что увеличивает шансы молодых на собственное жилье»

Хорошая новость в начале года для тех, кто воспользовался правительственной программой Prima Casa. Так, эффективная процентная ставка на кредиты, предоставленные в рамках программы, была снижена, начиная со 2 января, на 0,3 процентных пункта, составив 6,1%. Об этом сообщил в Фэйсбуке министр финансов Ион Кику.

- Это снижение вместе с ростом доходом в результате недавних реформ (налоговой и в сфере оплаты труда) повышает шансы молодых на приобретение собственного жилья! – отметил Кику.

Министр представил данные по программе Prima Casа за 2018 год. Так, 1204 молодых человека подало заявки на кредитование, из которых 1125 было принято и профинансировано. Еще 44 заявки находятся на рассмотрении. Общая сумма предоставленных кредитов составила 535,4 миллиона леев. В то же время, были предоставлены компенсации 426 участникам программы Prima Cas 2 и 3 (из 532 поданных заявок).

Напомним, что программа Prima Casa была запущена в марте 2018 года по инициативе председателя Демпартии Молдовы Влада Плахотнюка. В рамках программы молдаване в возрасте до 45 лет, у которых нет собственного жилья, могут купить дома или квартиры на преференциальных условиях. Так, государство гарантирует 50% суммы кредита, а процентная ставка меньше, чем ставки по классическим ипотечным кредитам. Позже правительство запустило и программу Prima Casа 2, предназначенную для бюджетников. В рамках проекта государство оплачивает половину кредита, предоставленного на покупку жилья, которая не должна превышать 600 тысяч леев.

Участники должны будут выплатить вторую половину. Кредит предоставляется максимум на 25 лет. В то же время, бюджетники могут подать заявку на программу Prima Casа 3, предназначенную для семей с детьми. В этом случае государство компенсирует, в зависимости от числа детей, от 10 до 100% кредита на недвижимость. Одним из условий является то, что стоимость жилья не должна превышать миллион леев, а первоначальный вклад должен составить не менее 10% от стоимости квартиры.