Взрывы газа в домах в Кишиневе и Магнитогорске – как в будущем избежать жертв...

Это неправда, что есть аварии, которые практически невозможно предотвратить — мол, напился кто-то, открыл конфорку на полную и не зажег... Давайте начнем что-то делать, чтобы предотвратить взрывы домов от газа.

Говорят, что есть аварии, которые практически невозможно предотвратить — мол, напился кто-то, открыл конфорку на полную и не зажег. Неправда.

Есть конструкции, когда газ перекрывается, если нет огня. Есть очень чувствительные газоанализаторы, которые можно установить в каждой кухне и в смежных помещениях, и которые пищат так, что всех соседей поднимут.

Можно поставить клапан, который автоматически перекрывает газ, если его концентрация в помещении повышена.

Можно организовать центральную сеть, где сигнал с датчика немедленно поступает на пульт оператора, который может моментально позвонить потребителю или вызвать аварийную машину. А если датчик не работает – тоже сразу поступает сигнал.

Среднее совокупное значение мощности газовой плиты, даже если все конфорки открыты, составляет 10 кВт, что соответствует расходу 1,2 куб.м газа в час. Для небольшой кухни со свободным объемом около 20 куб. м – около часа должно пройти, чтобы был достигнут НКПР (нижний концентрационный предел самовоспламенения горючих газов, 5% для природного газа). Этого вполне достаточно, чтобы аварийные службы среагировали. Возможно, сигнальную норму — 1⁄5 от НКПР следует изменить в зависимости от возможности проведения аварийных мероприятий.

Понятно, что у самих потребителей газа на переоборудование денег нет. Но это ГОСУДАРСТВЕННОЕ дело, потому что реально касается безопасности всех окружающих людей. Именно государство это должно финансировать, контролировать и нести ответственность.

ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ