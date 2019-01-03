В Кишиневе автомобиль, сбивший на Ботанике собаку, скрылся с места преступления, оставив государственный знак

Теперь его разыскивают, чтобы высказать все, что думают по поводу его поступка.

Сегодня утром, около 8:30, в Кишиневе, в районе Ботаники на улице Гренобля между Троян и Куза Водэ неизвестный сбил собаку и скрылся с места происшествия. По странному стечению обстоятельств, нарушитель потерял номерной знак "K BB 388" (md). Его обнаружил на дороге Виталие Кептенарь, о чем и сообщил в фэйсбук.

К счастью, собака осталась жива.

- Насчет того, что собака могла выскочить неожиданно, и столкновения с ней нельзя было избежать, скорее всего соглашусь. Но то, что его необходимо наказать, неизбежно. Он не остановился посмотреть, как там собака (если бы остановился, то увидел свой гос.знак). Да и на какой скорости должно было произойти столкновение, чтобы гос.знак отлетел? - комментирует ситуацию пользователь сети Виктория Павленко.

С Викторией соглашаются другие посетители фэйсбук.

ЛИДИЯ ТКАЧ