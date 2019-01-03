Кампания по предотвращению случаев провала под лёд

Лёд на водоёмах очень тонок, и находиться на нём опасно. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил кампанию по предотвращению случаев провала под лёд, в ходе которой спасатели будут вести мониторинг прудов и озёр страны на протяжении холодного сезона, передаёт IPN.

Находиться на льду опасно, когда температура воздуха колеблется между отрицательными и положительными значениями, а сформировавшийся слой льда не превышает 8–10 см. Спасатели предупреждают взрослых о том, что детей нельзя оставлять без присмотра вблизи водоёмов. Родителей просят не разрешать детям кататься по водоёмам на лыжах или на коньках и вообще выходить на лёд.

Если лёд проломился, и человек падает в воду, он должен постараться навалиться грудью на кромку льда, руки при этом должны быть направлены вперёд. Выбравшись из воды, следует не вставать на ноги, а двигаться к берегу ползком.

По данным ГИЧС, в 2018 году под лёд провалились четыре человека.

Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает, что на реках и водоёмах страны прогнозируется постепенное разрушение ледяного покрова. Лёд тонок, хрупок и насыщен водой, выходить на него опасно.