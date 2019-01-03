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Общество
Примэрия желает узнать мнение граждан об открытии нового троллейбусного маршрута
03.01.2019

Столичная примэрия желает узнать мнение граждан касательно создания нового троллейбусного маршрута, №12, сокращённого варианта маршрута №24, который будут обслуживать пять новых троллейбусов. На официальной странице примэрии Кишинёва в сети Фэйсбук организован опрос общественного мнения по этому вопросу, передаёт IPN.

Предложение появилось в связи с большим пассажиропотоком в часы пик в направлении сектора Чекана и из него.

Маршрут №24 останется прежним: „пр-кт Мирчи чел Бэтрын – ул. Миорица”. Новый 12-й маршрут будет сокращённым: „пр-кт Мирчи чел Бэтрын – ул. А. Матеевича”.

В настоящее время троллейбусы 24-го маршрута ежедневно осуществляют 464 рейса. В результате создания маршрута №12 троллейбусы обоих маршрутов будут осуществлять 624 рейса в день, с трёхминутным интервалом в часы пик.

Граждане имеют возможность ответить „Да” или „Нет” на вопрос: „ Поддерживаете ли Вы это предложение?”.


 
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