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Додон призвал увековечить память Бодюла
03.01.2019

Президент Игорь Додон высказался за увековечение памяти бывшего руководителя страны Ивана Бодюла, который с 1961 по 1980 год был первым секретарем ЦК Компартии республики. Об этом он написал на своей странице в Facebook в связи с0 101-й годовщиной со дня его рождения.

"Если нужно было бы присвоить кому-то звание руководителя-государственника нашей страны, то его, бесспорно, заслуживает Иван Бодюл", - отметил Додон. Он напомнил, что за годы его пребывания у власти в Молдавии были построены тысячи жилых домов, фабрик, заводов, больниц, домов отдыха, была создана сельскохозяйственная и промышленная инфраструктура, проложены сотни километров дорог, высажены десятки тысяч гектаров виноградников и садов, созданы молдавские марки товаров и продуктов, которыми страна гордится и по сей день. 

"Бодюл был колоссальной личностью, свидетельством чему служат его масштабные достижения в хозяйстве страны. Мы должны хранить память о нем как о человеке, на деле доказавшем свою преданность нашей стране и нашему народу", - отметил Додон.

Бодюл скончался в январе 2013 года в Москве, на 96-м году жизни. За время его руководства, прежде слаборазвитая аграрная республика добилась выдающихся успехов в развитии экономики, обзавелась современным сельским хозяйством и промышленностью, а уровень жизни ее населения был во много раз выше, чем сегодня. В республике появились такие совершенно новые для аграрного края отрасли, как машиностроение, приборостроение, электроника, крупнейшие в Европе фруктовые сады, механизированные животноводческие комплексы. К заслугам Бодюла причисляют открытие в стране 14 новых театров, клубов, библиотек и книжных магазинов в каждом селе.

В годы перестройки в молдавской прессе была развернута кампания, в которой Бодюла обвинили в "авторитарном стиле руководства", "насаждении промышленности", "притеснении культуры". Однако после того, как получившая независимость Молдавия превратилась в одну из беднейших стран Европы, молдавское общество иначе оценивает деятельность Бодюла, при котором экономика республики бурно развивалась, а деятели культуры создали свои лучшие произведения.

"Я могу понять абсолютную деиндустриализацию Молдовы, если учесть развал экономических связей в рамках бывшей единой страны. Но не могу понять, как можно было развалить аграрный сектор экономики? Ведь осталась та же плодородная земля, остались трудолюбивые люди", - сказал Бодюл в последнем своем интервью молдавской газете "Адэвэрул".

Он также подчеркнул, что Молдавия может решить проблему Приднестровья только с помощью России. "Ни ЕС, ни Америка, никто, кроме России, не сумеет ей помочь! И плохи те политические лидеры, которые этого не учитывают", - сказал он.

В 2003 году президент Молдавии Владимир Воронин наградил Бодюла высшей наградой страны "Орденом Республики" за "многолетнюю и плодотворную деятельность в высших органах государственной власти, значительный вклад в развитие республики".


 
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