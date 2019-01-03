Десять прогнозов на 2019 год: Переформатирование европейской повестки дня в Молдове и кризис правового государства в ЕС

2019 год будет решающим как для демократии и европейского курса Молдовы, так и для жизнеспособности европейского проекта в целом..

Дионис Ченуша

Десять главных прогнозов на 2019 год

1. Переформатирование европейской повестки дня. В зависимости от результатов февральских выборов 2019 года европейская повестка дня Молдовы получит новое наполнение. Так, может вновь вырасти скорость проведения реформ, либо изменятся приоритеты реформ. В случае сценария, при котором ДПМ останется у власти, у неё может снова появиться вкус к проведению реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации (что не означает глубокого характера этих реформ). Потребность в финансовых ресурсах и внешней легитимности, как и наличие более сильной проевропейской оппозиции, навяжет Демпартии более сложные условия правления. Прохождение олигарха Владимира Плахотнюка в парламент или его назначение на ключевую должность позволит придать частичную легитимность его влиянию на процесс принятия решений. Второй сценарий, способный наложить глубокий отпечаток на европейскую повестку дня, возможен в том случае, если ДПМ, в конечном итоге, создаст коалицию с ПСРМ. В таком случае неизбежны пересмотр ряда реформ и постепенное возвращение российского фактора в молдавскую политику. Вероятность сценария №3, в соответствии с которым будут организованы досрочные выборы, является самой низкой. Но его реализация может парализовать молдавские институты на неопределённый срок и не внесёт радикальных изменений в текущие предпочтения избирателей.

2. Послевыборное укрепление проевропейской оппозиции. Прохождение непарламентской оппозиции в парламент следующего созыва не вызывает сомнений, но пока не ясно, сколько депутатских кресел достанется политическим соперникам Демократической партии и ПСРМ. Чем более широко будет представлена оппозиция, тем более ограниченным окажется поле для манёвра у ДПМ, озвучивающей послевыборный сценарий, согласно которому она создаст коалицию с будущими депутатами от ПДС и Платформы DA. В противном случае, если присутствие оппозиции окажется ниже ожиданий электората, после выборов могут быть организованы акции протеста, координируемые Избирательным блоком ACUM (ПДС, Платформой DA и другими) и вдохновляемые опытом Армении-2018. В любом случае, в диспропорциональных политических условиях представителям оппозиции не удастся обеспечить себе большинство мест, чтобы управлять страной, а альянс с ДПМ практически невозможен. Поэтому оппозиция будет вынуждена взять на себя роль сильной парламентской оппозиции и продемонстрировать своё единство и политический интеллект в рамках демократических институтов. Это будет означать, что лидеры оппозиции будут в большей степени озабочены внутриполитической повесткой дня, и у них будет оставаться меньше времени на правозащитную деятельность в столицах государств ЕС, подобною той, которой они занимались в 2017–2018 годах.

3. Возобновление финансовой помощи Евросоюза. После проведения парламентских выборов ЕС может наладить диалог с любой из находящихся у власти партий, выбранных гражданами, в том числе с правительством, вновь возглавляемым ДПМ или коалицией с участием ПСРМ. Посредством парламентских выборов, которые, очевидно, дают преимущество ДПМ и её подлинным или конъюнктурным союзникам (Партии Шор, ПСРМ), демократы желают узаконить контроль над институтами власти. Это позволит им последовать примеру олигархического режима в Грузии, возражения Евросоюза против которого были редкими, потому что партия олигарха Бидзины Иванишвили („Грузинская мечта”) взяла власть на демократических выборах, хотя и посредством той же смешанной избирательной системы (IPN, 30 июля 2018 г.). В таких условиях, даже в случае возможного продления правления ДПМ ещё на четыре года, ЕС может возобновить свою финансовую помощь, на основе своих прежних политических и технических условий, которые будут частично обновлены.

4. Грузия становится лидером Восточного партнёрства. Уже в 2018 году ЕС выразил удовлетворение успехами грузинских властей, в отличие от выраженной им большой озабоченности в связи с ситуацией в Молдове и более высоких ожиданий от Украины. В реальности программа реформ находится под постоянной угрозой в каждой из трёх этих стран из-за вмешательства олигархических группировок в процессы принятия решений (IPN, 8 октября 2018 г.). Дальнейшее игнорирование европейскими чиновниками вредоносных аспектов олигархического фактора в Грузии (IPN, 30 июля 2018 г.) увеличивает масштабы будущего разочарования Евросоюза в Грузии. В 2019 году ЕС будет настаивать на превращении Грузии в ещё одну „историю успеха” Восточного партнёрства (ВП). Поступая так, ЕС рискует повторить неудачный опыт Молдовы, которая, будучи образцовой страной ВП, стала его провалом.

5. Неудача председательства Румынии в ЕС. Хотя председательство в Совете Европейского союза и переходит к Румынии по принципу ротации, впервые в истории, уровень подготовки румынских политиков к этой роли вызывает сомнения в самой Румынии и в Брюсселе. Опасения, высказанные председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером относительно наличия политического единства внутри румынских властей, подтверждают тот факт, что ожидания Евросоюза от председательства Румынии являются весьма скромными. Отсутствие согласия внутри Социал-демократической партии, а также эгоцентричный характер её руководства, могут негативно отразиться на качестве председательства. Призыв Европейского парламента соблюдать ценности, предписываемые Европейскими соглашениями, в частности, принципы верховенства закона, был адресован Румынии примерно за два месяца до официального начала её председательства (Европейский парламент, 13 ноября 2018 г.). Иными словами, правление СДП–АЛДЕ подорвало авторитет Румынии, в отсутствие которого прочное руководство правительствами всех стран Европейского союза будет делом крайне сложным. (Не-)организованный выход Великобритании из ЕС в конце марта 2019 года окажет дополнительное давление на Румынию. Аналогичным образом, и парламентские выборы в Молдове приходятся на период председательства Румынии, которое, как ожидается, будет слабым, выгоду от чего получат молдавские демократы. Председательство Румынии, наряду с суетой вокруг европейских парламентских выборов, предстоящих в мае 2019 года, может снизить внимание к послевыборной ситуации в Молдове.

6. Хаотичный Брексит, с негативными последствиями для европейских граждан, находящихся в Великобритании. От запланированного на 15 января 2019 года голосования в Палате общин по согласованному с ЕС договору о выходе зависит – покинет ли Великобритания ЕС 29 марта 2019 года организованно или хаотично. Помимо того, что голос британского премьера Терезы Мэй утратил свой вес внутри её же собственной партии, основные политические силы толкают страну к Брекситу без какой-либо координации с Брюсселем. Проигравшими при этом окажутся около 3 миллионов европейских граждан, занятых на рынке труда Великобритании, из которых около 400 тысяч имеют румынское происхождение. Это неизбежно затронет молдавских граждан, находящихся в Великобритании на основании румынских паспортов, их точное количество не известно. После Брексита предстоит либо сложный бюрократический процесс регистрации британскими властями, либо перенаправление европейских мигрантов в 27 остающихся стран Евросоюза.

7. Рост влияния евросекптиков в результате парламентских выборов в ЕС от 23–26 мая 2019 г. Возвышение крайне правых или крайне левых популистов-евроскептиков в Германии, Италии, Австрии, нахождение их у власти в Польше, Венгрии или Болгарии, порождает серьёзные риски в плане состава Европейского парламента по итогам выборов 2019 года. Из нынешнего 751 евродепутата, около 150 ассоциируются с депутатскими группами, активно противостоящими идее европейского над-национализма. Чем менее активным окажется участие европейских граждан в голосовании, тем выше будут шансы популистов пройти в Европейский парламент. Участие европейских граждан в общеевропейских выборах снизилось с 61,9% – на первом общеевропейском голосовании в 1979 году, до 42,61% – на последних выборах в 2014 году. Президент Франции Эммануэль Макрон, политические лидеры Испании и Италии, решили принять активное участие в предвыборной кампании, чтобы количество проголосовавших за них оказалось больше числа сторонников популистов. Но помимо евроскептиков, институционально оформившихся в политические партии, непопулярные французские политики породили и новое социальное движение евроскептиков – „Жёлтые жилеты”. Оно не только вынудило президента Макрона придать своей политике крен влево, но и вдохновило движения меньшего размаха в Бельгии и Ирландии. Участие этого движения в общеевропейских парламентских выборах обеспечит максимальную отдачу усилиям европейских популистов, возглавляемых лидером французских крайне правых Марин Ле Пен и министром внутренних дел Италии, главой Лиги Севера Маттео Сальвини. При таком раскладе количество европарламентариев-евроскептика может превысить 200 мандатов, чего ещё недостаточно для получения 1/3 мест в европейском законодательном органе. Такая конъюнктура окажется выгодной политическим режимам в Молдове и других странах-соседях ЕС, где власти направляются олигархическими группами и руководствуются принципами клептократии.

8. Расширение кризиса верховенства закона на другие страны ЕС. Ситуация в Венгрии и Польше повторяется в других странах, относящихся к последней волне расширения ЕС. Румыния уже рассматриваться в качестве следующей страны, в отношении которой Европейская комиссия может принять меры за несоблюдение такой европейской ценности, как верховенство закона (Статья 2 Договора о ЕС). Резолюция Европейского парламента от ноября 2018 года является прелюдией такого сценария, негативного для Румынии (радиостанция Europa Liberă, 31 декабря 2018 г.), которая ранее считалась примером успешного расширения ЕС на Восток. Ситуация в Болгарии в 2019 году будет становиться всё более тревожной, из-за многочисленных скандалов, связанных с коррупцией в высших эшелонах и проникновением преступных кругов в процесс принятия решений, в том числе с хищением европейских средств. Факты коррупции с участием мальтийских чиновников, приведшие к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции, ставят Мальту в один ряд с теми европейскими странами, где верховенство закона является ущербным. К той же группе проблемных государств ЕС примкнула Словакия, в особенности после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака в феврале 2018 года, которое также связывают с проводимыми им расследованиями случаев политической коррупции и деятельности организованной преступности. В процессе принятия бюджетного прогноза ЕС на ближайшие семь лет, который завершится в 2019–2020 годах, Европейская комиссия должна будет поставить предварительные условия для получения доступа к средствам из структурных фондов, связанные с соблюдением верховенством закона. Наличие политического консенсуса и результаты общеевропейских выборов будут иметь решающее значение для будущего нового механизма предоставления европейских средств в зависимости от соблюдения европейских ценностей.

8. Угроза подрыва принципа солидарности санкций в отношении России. Возможный успех на выборах в Европейский парламент сил евроскептиков, зачастую дружественных России, упрочит курс на всё меньшую солидарность 27 государств ЕС, остающихся после Брексита. Уязвимыми точками являются Италия и Венгрия, которые ради ослабления Брюсселя могут оказать давление на ЕС, стремясь смягчить санкции в отношении России за дестабилизацию Украины. Российский президент Владимир Путин желал бы избавиться от экономических санкций, действие которых было продлено до 31 июля 2019 года. Именно санкции из этой категории бьют по экономике России, поскольку они лишают российские компании и банки возможности брать кредиты на европейском рынке капитала. Эти же санкции препятствуют европейским инвестициям в жизненно важные отрасли российской экономики, такие как нефтедобыча, наряду с санкциями США и других западных стран (Канада). Россия делает ставку на капитуляцию солидарности европейцев по поводу Украины, как с целью изоляции этой страны, так и для восстановления собственной экономики и скорейшего снижения внутрироссийского социального давления.

10. Эскалация агрессии России в отношении Украины. Основные усилия России во внешней политике в 2019 году будут направлены на то, чтобы как можно больше исказить результаты парламентских и президентских выборов в Украине. Победа Юлии Тимошенко была бы полезна Москве, которая надеется, что экс-премьер будет менее активно заниматься наращиванием боеспособности украинской армии и расширением прав Украинской автокефальной православной церкви. Кроме того, Кремль не откажется от мер по оттеснению Украины от Азовского и Чёрного морей, что отразится на экономике регионов, имеющих выход к морю, и может усилить их недовольство центральными властями в Киеве. Апелляция к международному морскому праву, с одной стороны, и направление инвестиций в бизнес тех украинских регионов, которые соседствуют с Чёрным морем, необходимы для ограничения проникновения российской пропаганды. Сохраняется и вероятность эскалации военных действий на Донбассе. Рост бедности в российском обществе, затрагивающей 13–22% российских граждан, увеличит агрессивность режима Владимира Путина. Последний пытается заменить прогресс внутри страны возрождением национальной гордости за счёт наступлений любого рода на внешней арене (Levada.ru, 26 декабря 2018 г.), начавшихся с аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Вместо заключения...

2019 год будет решающим как для демократии и европейского курса Молдовы, так и для жизнеспособности европейского проекта в целом. Сохранение Демпартией власти в своих руках приведёт к пересмотру европейской повестки дня, если эта партия сформирует правительство с ПСРМ или теми элементами, которые выделятся из неё в процессе „разложения”. Тем не менее, европейская повестки дня не будет отброшена, в том числе и благодаря солидной проевропейской оппозиции в следующем парламенте.

На европейской арене представительство евроскептиков может расшириться на уровне Европейского парламента, что создаст неблагоприятные перспективы для солидарности внутри ЕС по вопросу миграции или санкций в отношении России. Всё более заметен будет кризис верховенства закона в ряде стран Евросоюза. В этом „чёрном списке” фигурируют Румыния и Болгария.

Хаотичный характер Брексита, взрывной рост числа евроскептиков и скомпрометированное председательство Румынии в ЕС будут осложнять нормальную работу европейских институтов в первой половине 2019 года. Олигархические и клептократические интересы внутри ЕС и по соседству с его границами, в том числе в странах Восточного партнёрства и в Молдове, будут стремиться воспользоваться уязвимостями Евросоюза.