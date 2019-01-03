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ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии «Шор»
03.01.2019

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании отказала в регистрации кандидатам в депутаты от партии «Шор» по национальному округу. Причиной стали некоторые несоответствия. 

Как передает ТРИБУНА, партия «Шор» предложила по национальному округу 51 кандидата и запросила утверждения Владимира Федорова как своего представителя с правом совещательного голоса в ЦИК, а также назначения ответственным за финансы (казначея) – Наталью Кэпэцынэ.

Партии «Шор» отказали в данных запросах, потому что были выявлены некоторые несоответствия уставу партии и национальный список не был подписан лидером партии Иланом Шором.

Хотя докладчик настаивал на том, что пакет документов представлен полностью, в ходе голосования 4 члена ЦИК  проголосовали «за», двое «воздержались» и один член комиссии проголосовал «против».

Соответственно, по словам председателя ЦИК Алины Руссу, решение не было принято.

«До 24 января текущего года, все несоответствия могут быть устранены», – отметила Руссу.

Андриана Кептине


 
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